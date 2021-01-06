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Соратник Ельцина назвал новые причины распада СССР

06 января 2021, 14:50  •  10 • Политика
SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Бывший министр экономики России раскритиковал советское руководство за "нефтяную иглу"
Экс-глава Минэкономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев заявил, что причина краха Советского Союза заключалась в неэффективности устоявшейся планово-административной системы, которая "работала до поры до времени".
Бывший глава экономического ведомства сослался на слова экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер, заявившей о том, что советский социализм был искусственной и выдуманной системой, которая, по словам Нечаева, начала "захлебываться" уже в 1960-х годах. По этой причине Кремль попытался реформировать устоявшуюся систему реформами в виде повышения самостоятельности госпредприятий и введения отдельных элементов системы хозяйственного расчета. А после Пражской весны, которая произошла в 1968 году, руководство решило свернуть преобразование.
Нечаев уверен, что Советскому Союз грозил развал уже в 1970-х, однако страну спасло открытие Самотлорского месторождения, а взлетевшая стоимость нефти после очередного арабо-израильского конфликта помогла СССР продержаться. Тем не менее, считает эксперт, экономика стала зависимой от энергосырья, сев на "нефтяную иглу".
При этом специалист добавил, что государство также находилось в критической зависимости от зернового импорта, и страна не имела возможности себя прокормить. Попытки первого президента СССР Михаила Горбачева "оттащить от пропасти" государство потерпели неудачу, и в конце 1980-х годов Советский Союз уже находился в состоянии кризиса, о чем спикер заявил в интервью МК.
Ранее в СМИ появилась информация о главной причине раздора между Ельциным и Горбачевым, возникшем летом 1988 года.

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