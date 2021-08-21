Сопутствующие потери: США пытаются подсчитать оставленное в Афганистане американское оружие

В Пентагоне занимаются подсчётом вооружений, потерянных в Афганистане в результате наступления «Талибана»*, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По оценке американских СМИ, Соединённые Штаты вложили в обучение и оснащение армии Афганистана более $80 млрд. Эти деньги были потрачены на закупку бронетехники, самолётов, вертолётов, стрелкового оружия, разнообразного оборудования. Однако почти все американские вооружения, переданные Кабулу, были потеряны в результате бегства правительственных войск во время наступления талибов, полагают аналитики. По прогнозу экспертов, Соединённые Штаты вряд ли смогут вернуть даже часть техники, брошенной армией Афганистана.

Минобороны США пытается подсчитать количество американской военной техники и оружия, которое оказалось в руках «Талибана». Об этом заявил в эфире телекомпании CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Министерство обороны (США. — RT) занимается подсчётом всех оборонных изделий, которые... могли попасть в руки «Талибана», — сказал чиновник.

По словам Салливана, президент США Джо Байден должен был сделать сложный выбор в вопросе поставок вооружений правительственным силам Афганистана. Как пояснил чиновник, глава Белого дома понимал, что существует риск потери переданной Кабулу военной техники.

«Афганские военные запросили у США средства для того, чтобы иметь возможность бороться с «Талибаном». Поэтому у президента был выбор: отказать и оставить их без средств либо согласиться и рискнуть тем, что в случае поражения афганцев они могут попасть в руки талибов. Ни один из вариантов не был идеальным, но он выбрал тот, который, по его мнению, лучше отвечал интересам нашей страны», — заявил Салливан.

Помощник президента США не озвучил номенклатуру утраченного вооружения, но признал потерю многоцелевых вертолётов UH-60 Black Hawk («Чёрный ястреб»).

Ранее талибы опубликовали фотографии этих американских винтокрылых машин в международном аэропорту Кандагара — в середине мая американские военные передали расположенную в этой провинции авиабазу правительственным силам.

Салливан констатировал, что у Вашингтона пока нет представления об объёме арсенала, доставшегося талибам. В любом случае, как пояснил чиновник, власти США не надеются, что им удастся вернуть оставленную в Афганистане военную технику.

«Разумеется, у нас нет полной картины того, где находится каждая единица военного имущества, но, определённо, существенное их количество попало в руки «Талибана». И очевидно, мы сомневаемся, что они готовы привезти его нам в аэропорт и вернуть», — добавил Салливан.

Оставленный арсенал

Утрата военного имущества в Афганистане вызвала большой политической резонанс в Соединённых Штатах. Сенаторы-республиканцы направили главе Пентагона Ллойду Остину письмо, в котором призвали к «полной отчётности» за вооружения, которые были брошены афганской армией.

Конгрессмены требуют предоставить подробную информацию о том, какое оружие оказалось в руках «Талибана» и как боевики этого движения способны применить его.

«Неправильно, что передовые вооружения, за которые заплатили американские налогоплательщики, попали в руки «Талибана» и их союзников-террористов. Защита принадлежащего США имущества должна была быть одной из приоритетных задач для Министерства обороны ещё перед объявлением о выводе войск из Афганистана», — приводит телеканал Fox News выдержки из письма республиканцев.

Военнослужащие Афганистана у вертолёта Black Hawk, поставленного США

Reuters

© U.S. Marine Corps/1st Lt. Kathleen Kochert

Напомним, 15 августа руководители движения «Талибан» захватили Кабул и объявили о том, что установили контроль над всей территорией Афганистана. Фактическому приходу к власти талибов предшествовало форсированное сворачивание военного присутствия Соединённых Штатов и наступление, которое развернули талибы в июне.

Правительственные войска зачастую без боя сдавали позиции и бросали американское вооружение, спасаясь бегством.

«Гражданские власти и военнослужащие Афганистана убегали, как могли. Когда такая паника, естественно, никто не думал о том, чтобы как-то сохранить переданное американцами оружие», — рассказал в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По оценке эксперта, в Афганистане талибы получили «почти всё оружие», что передали США официальному Кабулу.

Как отмечает американское издание The Hill, талибам мог достаться богатый арсенал. По словам журналистов, помимо Black Hawk, боевики захватили часть парка штурмовиков Embraer 314, который остался в Афганистане.

Ссылаясь на отчёт Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR), журналисты уточнили, что по состоянию на 30 июня 2021 года на вооружении афганских сил находилось 211 летательных аппаратов, поставленных США.

Также, как полагает издание, в руки талибов попали карабины M4 и винтовки M-16, изготовленные на предприятиях США, армейские внедорожники Humvees (HMMWV) и машины с противоминной защитой. Все эти вооружения были замечены на кадрах, которые попали в СМИ и соцсети.

The Hill не приводит общее количество поставок американских вооружений ВС Афганистана, однако со ссылкой на данные SIGAR журналисты сообщают, что в 2017—2019 годах Кабул получил от Соединённых Штатов 4,7 тыс. Humvees, более 7 тыс. пулемётов, 20 тыс. ручных гранат, 2,5 тыс. бомб и почти 1,4 тыс. гранатомётов.

В свою очередь, из отчёта Счётной палаты США за 2017 год следует, что в период с 2003 по 2016 год Вашингтон передал афганским силам безопасности 599,7 тыс. единиц оружия, 75,9 тыс. различных транспортных средств, свыше 162,6 тыс. средств связи, почти 16,2 тыс. единиц разведывательного оборудования, 208 летательных аппаратов.

«С разной интенсивностью поставки американского оружия в Афганистан продолжались все 20 лет. Понятно, что часть техники по разным причинам вышла из строя, а что-то было разворовано армией Афганистана. К тому же талибы, например, не смогут эксплуатировать авиацию (из-за отсутствия лётчиков и технического персонала. — RT), но материальные потери Вашингтона не могут не впечатлять», — рассуждает Подберёзкин.

Армейский внедорожник Humvee в Афганистане

Reuters

© Jim Hollander

Вместе с тем эксперт сомневается, что талибы согласятся отдать Соединённым Штатам летательные аппараты и иную технику, которую они не в состоянии использовать в боевых действиях.

«Не думаю, что талибы безвозмездно отдадут американцам что-либо. В любом случае эвакуация брошенной военной техники — дело сложное. Потребуется опять массово привлекать авиацию, а сейчас транспортных ресурсов у США на это нет», — говорит Подберёзкин.

«Никакого проку»

Американские СМИ утверждают, что за почти 20 лет военного присутствия в оснащение и обучение армии Афганистана со стороны США было вложено более $80 млрд. Эксперты считают, что эта цифра близка к реальному объёму американских расходов на военную поддержку Кабула с 2001 года.

Помимо поставок вооружений собственного производства, Вашингтон закупал для ВС Афганистана отдельные образцы военной техники у других государств, включая Россию. В 2011 году Министерство сухопутных войск США (входит в состав Пентагона) заключило с «Рособоронэкспортом» контракт на поставку многоцелевых Ми-17 для правительственных войск.

Правда, впоследствии Вашингтон решил перевести афганскую армию на Black Hawk. По состоянию на конец июля в парке правительственных войск насчитывалось 56 единиц Ми-17, из которых 32 были в боеспособном состоянии. Эксперты считают, что данная техника, по всей видимости, также будет утрачена.

Главная причина огромного материального ущерба, который понесли США, заключается в том, что за почти 20 лет Пентагон не смог сформировать боеспособную и мотивированную правительственную армию. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

«Вашингтон подгонял афганскую армию под стандарты НАТО. В неё действительно было вложено очень много денег, но поставленная техника не приносила успехов в борьбе с талибами. Всё держалось на военном присутствии США», — сказал Верхотуров.

По словам эксперта, афганцы вступали в армию преимущественно с целью заработка. В условиях чудовищной безработицы вооружённые силы и другие силовые ведомства, которые поддерживали США, представляли собой крупнейших работодателей в республике, констатировал эксперт.

«В составе армии Афганистана даже были созданы элитные подразделения. Их также обучали американцы, но с таким подходом к армейской службе любые вложения не могли дать реальных результатов», — пояснил политолог.

Алексей Подберёзкин возлагает ответственность за крах армейской реформы в Афганистане на власти Соединённых Штатов, поскольку именно США были вдохновителями и главными кураторами формирования войск, которые в итоге побросали почти всю поставленную технику.

«Американцы навязывали свои ценности, игнорируя то обстоятельство, что в Афганистане другое общество. Афганцам было неясно, за какие благие идеи воевать с талибами. За национальные интересы США? Никакого проку от затрат десятков миллиардов на такую армию и быть не могло», — заключил Подберёзкин.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.