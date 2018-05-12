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«Сопровождали 40 минут»: в Минобороны РФ прокомментировали данные о «перехвате» самолётов ВКС истребителями США

12 мая 2018, 16:09  •  162 • В мире
Истребители F-22 ВВС США не приближались к российским самолётам, патрулировавшим воздушное пространство над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, на расстояние менее 100 м. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ранее в американских СМИ появились сообщения о «перехвате» российских бомбардировщиков. По данным МО РФ, полёт осуществлялся в соответствии с международными правилами. В ведомстве подчеркнули, что экипажи выполнили все поставленные перед ними задачи.
 
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС РИА Новости © Алексей Куденко
 

Американские истребители не приближались на расстояние менее 100 м к российским самолётам, осуществлявшим плановый полёт над нейтральными водами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее американские СМИ со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили, что американские самолёты F-22 якобы осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски. При этом представитель NORAD подчеркнул, что российские пилоты пролетали в международном воздушном пространстве.

Как пояснил Конашенков, 11 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолёты Ту-142 выполняли плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Их сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35.

«На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 м, самолёты ВКС России, осуществлявшие полёт по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что полёт длился 17 часов, а экипажам удалось выполнить все задачи по плану воздушного патрулирования. В частности, экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Конашенков подчеркнул, что российские самолёты регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана.

«Все полёты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — заключил Конашенков.

Шум вокруг рутины

Американские СМИ и представители власти уже неоднократно заявляли о «перехватах» военных самолётов, причём как своих, так и российских. Так, в январе западные СМИ сообщили о «небезопасном перехвате» американского патрульного самолёта над Чёрным морем. Похожий случай зафиксировали в Пентагоне в ноябре 2017 года — тогда российский истребитель Су-30 сблизился с американским противолодочным самолётом P-8A Poseidon.

В январе ВВС Великобритании и Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. В воздух были подняты Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил и бельгийские F-16. Представитель Минобороны Бельгии сообщил РИА Новости, что бомбардировщики находились в зоне контроля НАТО, но не пересекали границы международного воздушного пространства.

«Российские ВВС, возможно, проверяют, как мы реагируем, и мы реагируем так, как принято. Никаких враждебных намерений тут нет», — заявил собеседник агентства.

В ноябре в Пентагоне сообщали, что истребители F-15 «перехватили» российский Су-30СМ в международном пространстве около Прибалтики, так как экипаж якобы не предоставил утверждённый план полёта и не передал коды авиадиспетчерам. В Минобороны РФ заявили, что полёт осуществлялся в соответствии с международными правилами, а «перехват» на самом деле был всего лишь незначительным сближением на безопасное расстояние.

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На разницу в трактовке инцидентов указывал в том числе и российский МИД.

«Со своей стороны, обратили внимание на непрекращающиеся попытки американских партнёров поднять шум вокруг, в общем-то, ставших рутинными случаев взаимных сопровождений. Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом», — заявили в министерстве после очередного инцидента со сближением у берегов Крыма.

В ведомстве напомнили, что между двумя странами с 1972 года действует Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

«Напомним, что российская сторона ранее неоднократно предлагала американским партнёрам уточнить его положения как раз с целью конкретизации минимально разрешённых дистанций сближения военных самолётов. Были у нас и другие идеи. Однако всякий раз американская сторона уходила от профессионального диалога», — отметили в МИД.

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