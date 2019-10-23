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«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции

23 октября 2019, 07:24  •  18 • В мире
Тесные связи с Россией могут помешать перспективе евроинтеграции Сербии. Об этом говорится в обзоре Европарламента, с которым ознакомился RT. Кроме того, ЕП беспокоит военное взаимодействие двух стран и «зависимость» Белграда от поставок российского газа. Опрошенные RT эксперты считают, что подобные публикации свидетельствуют о желании Европейского союза принудить Сербию отказаться от независимого курса.
 
Reuters © Vincent Kessler
 

В Европарламенте считают, что установление более тесных связей Сербии с Россией и Китаем подвергает сомнению приверженность Белграда европейской перспективе. Такие выводы содержатся в кратком обзоре ЕП по Сербии, с текстом которого ознакомился RT.

Специалисты полагают, что такая ситуация могла возникнуть на фоне недовольства руководства Белграда темпами продвижения на пути к членству в ЕС.

«Россия является традиционным геополитическим союзником Сербии, и в прошлом Москва оказывала дипломатическую поддержку (например, поддерживая позицию Сербии по непризнанию (независимости. — RT) Косова), а также инвестиционную, экономическую и военную помощь. Сербия, в свою очередь, сопротивлялась давлению ЕС, оказываемому с целью принудить Сербию ввести санкции в отношении России в связи с её агрессией на Украине», — указывается в документе ЕП.

Вместе с тем европейские специалисты напоминают, что в случае вступления в Европейский союз Белграду придётся аннулировать любые двусторонние соглашения с другими странами.

Ранее специалисты Института исследований в сфере безопасности Евросоюза также выражали беспокойство «влиянием» России на Западных Балканах. В частности, речь шла о «российской тактике дестабилизации» в регионе.

«Отрыв Сербии от России»

В Европейском парламенте вызывает опасение и российско-сербское военное взаимодействие. Так, аналитики указывают на резолюцию Европейского парламента 2018 года, где уже звучал призыв следовать европейским принципам безопасности и внешней политики.

«Резолюция (Европейского. — RT) парламента 2018 года по Сербии подвергла критике военное сотрудничество Сербии с Россией и призвала её привести свою внешнюю политику и политику безопасности в соответствие с политикой ЕС», — указывается в документе.

Кроме того, отмечается, что Европейский парламент выразил озабоченность по поводу зависимости Сербии от поставок российского газа. Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич выступает за поставки российского газа в республику и реализацию проекта «Турецкий поток». 

В свою очередь, эксперты RT убеждены, что подобные документы свидетельствуют о давлении, которое сейчас оказывается на Сербию со стороны Евросоюза.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT отметил, что Евросоюз видит своей целью «отрыв Сербии от России» и тем самым лишение России доброжелательного партнёра на Балканах.

«Подобные публикации и доклады, которые разрабатываются, своей целью имеют давление на Белград с целью отказаться от политики, направленной на сотрудничество с Россией, и полностью переориентироваться на европейское сотрудничество», — подчеркнул Шатров.

По его словам, Сербия сегодня — «последняя балканская страна, которая так ярко и независимо следует курсом на сотрудничество с Россией».

  • Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде
  • Reuters
  • © Maxim Shipenkov/Pool

Впрочем, заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель в беседе с RT предположил, что, несмотря на оказываемое давление, Сербия сейчас не пойдёт на условия Европейского союза.

«Во-первых, это ей невыгодно. Во-вторых, от неё требуют много чего, а взамен ничего не предлагают. Политика руководства Сербии состоит в том, что вы сначала договоритесь с нами о приёме (в ЕС. — RT), тогда мы уже будем выполнять ваши условия. Давление будет оказываться, безусловно, постоянно, но думаю, что руководство Сербии сейчас на это не пойдёт», — отметил Кандель.

В Брюсселе уже не первый раз говорят о препятствиях на пути вступления Сербии в ЕС. Так, аналитики исследовательской службы Европарламента ранее сообщали о риске возникновения «авторитаризма» в Сербии.

Европейский кризис

Также европейские аналитики отмечают: несмотря на то, что законодательство Сербии было частично приведено в соответствие с правовыми нормами Евросоюза, стратегическая конкуренция между мировыми державами может сорвать запланированное на 2024 год присоединение страны к ЕС.

«Однако, несмотря на некоторый прогресс в вопросе политических критериев и верховенства права, например продолжающуюся конституционную реформу, направленную на приведение Конституции (Сербии. — RT) в соответствие с европейскими стандартами, стратегическая конкуренция между мировыми державами усиливается и может свести на нет все усилия в рамках процесса присоединения», — говорится в документе.

  • Reuters
  • © Marko Djurica

Причина промедления процессов присоединения Сербии к Евросоюзу заключается в том, что большинство западноевропейских стран — членов Евросоюза сегодня сами не заинтересованы в расширении ЕС. Такое мнение выразил в беседе с RT Павел Кандель.

«Дело в том, что большинство западноевропейских стран, которые являются основными донорами Европейского союза и, соответственно, донорами предстоящего расширения, в этом расширении совершенно не заинтересованы», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, как на последнем саммите Евросоюза Франция и Голландия заблокировали ожидавшееся решение о переговорах с Македонией и Албанией по вступлению в ЕС. 

Шатров подчеркнул, что подобная ситуация свидетельствует о возникновении кризиса внутри Европейского союза.

«Когда Брюссель помимо регулирования экономических отношений взял на себя и роль политического арбитра, это стало вызывать вопросы не только у «новых стран», но даже у представителей старой Европы. На самом деле против антироссийской внешней политики Брюсселя выступает и Рим, вопросы есть у других европейских государств, которых нельзя отнести к бывшему социалистическому лагерю или каким-то историческим симпатизантам России», — сказал эксперт.

При этом Шатров не исключил перспектив вступления Сербии в Евросоюз. Однако, по его словам, для этого ЕС нужно будет «изменить подходы к определению внешней политики государств-членов».

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