Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нация без общей ДНК": Экс-президент Кравчук назвал Украину страной &q...
"Белорус! Иди к нам сдаваться!" Переговоры Москвы и Минска о нефти ста...
"Все ждут приказа": Иран привел в боевую готовность ракетные войска и ...
Михаил Делягин. Сталин и глобальные финансовые элиты
Главная / Украина

Сопротивление многополярности: в США призвали выбирать способных противостоять России лидеров

05 января 2020, 08:39  •  38 • Украина
Американцы способны избрать политических лидеров для «сохранения свободного мира», в том числе противодействия «угрозе», исходящей от России и ряда других стран. Такое мнение содержится в докладе Атлантического совета* — исследовательского центра, известного своими антироссийскими заявлениями. С текстом документа ознакомился RT. Как отмечается в публикации, избранные американцами высшие должностные лица могли бы «отличать друга от врага, противостоять диктаторам», а также «поддерживать тех, кто борется за свободу». Опрошенные RT эксперты отмечают, что подобная риторика во многом обусловлена постепенной утратой США лидерских позиций на международной арене.
 
«Сохраним Америку великой!» — слоган второй предвыборной кампании действующего американского лидера Дональда Трампа Reuters © Leah Millis
 

В Атлантическом совете США заявили, что американцы «могут избрать лидеров», способных противостоять «угрозам» со стороны РФ, Китая, Ирана и Северной Кореи. Такой вывод содержится в докладе аналитика Пола Миллера о главенствующей роли Соединённых Штатов в «свободном мире».

«Американцы способны выбирать лидеров, которые чётко отличают друзей от врагов, защищают нашу страну и наших демократических союзников, противостоят диктаторам и автократам, предоставляют словесную поддержку тем, кто борется за свободу, а также противодействуют угрозам со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи», — говорится в публикации, с текстом которой ознакомился RT.

По мнению автора, лидеры, которых могут избрать американцы, также должны «возродить американскую дипломатию, перенаправить ресурсы на нужды Вооружённых сил США, укрепить альянсы и реформировать процесс принятия решений в области национальной безопасности». Также потенциальные лидеры, по мнению автора, «выражают, поддерживают и отстаивают ценности свободного мира и в своих заявлениях опираются на ясность в вопросах морали».

Миллер отмечает, что Соединённые Штаты — «главный архитектор и бенефициар свободного мира», который «не существовал бы» без США. В качестве врагов «свободного мира» автор называет Россию и Китай.

«Россия последовательно оказывает помощь соперникам и противникам Америки, а также подрывает устои свободного мира. И хотя Россия помогает (США. — RT) в борьбе с «Аль-Каидой»** в Афганистане, она также содействует Ирану в разработке ядерных объектов, поддерживает режим Башара Асада в Сирии (где находится российская военно-морская база) и противостоит военным действиям США и их союзников в Ливии и Сербии… Россия — а до неё Советский Союз — вторгалась на территории таких стран, как Украина (2014), Грузия (2008), Афганистан (1979), Чехословакия (1968) и Венгрия (1956)», — уточняется в докладе.

Российские официальные лица неоднократно комментировали подобную риторику, подчёркивая безосновательность высказываемых западными партнёрами обвинений. В частности, подчёркивалось, что РФ не является участником конфликта на юго-востоке Украины и российских военных на территории украинского государства нет. При этом, как ранее заявил президент России Владимир Путин, в вооружённом конфликте на территории Донбасса принимают участие иностранные наёмники.

«Там есть французы и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне. Давайте будем с этим разбираться, но хочу подчеркнуть, что они не составляют основу этих вооружённых формирований», — пояснил он.

При этом в 2008-м Москва начала операцию по принуждению к миру, чтобы защитить Южную Осетию, Абхазию и собственных граждан (многие россияне проживали на территории республик) после нападения Грузии.

«Российская военная операция преследовала единственную цель — прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений», — подчёркивали в МИД РФ. 

Кроме того, стоит отметить, что на Ближнем Востоке Россия действует исключительно в рамках международных договорённостей. РФ борется с терроризмом в Сирии по просьбе законного главы государства Башара Асада и сотрудничает с Ираном по развитию мирного атома. Кроме того, Москва выступает за прекращение вооружённого конфликта в Ливии.

Говоря о мнимой «российской угрозе» в целом, Владимир Путин отмечал, что высказывания стран Запада объясняются надеждой некоторых из них на получение «бонусов и преференций» от партнёров.

«Российская угроза» — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это всё имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно», — сказал глава государства.

Антироссийская риторика, составляющая суть доклада Атлантического совета, во многом вызвана предстоящими выборами президента США, полагает член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. В разговоре с RT он не исключил, что заявления подобного характера могут использоваться для манипуляции общественным мнением.

«Эта игра Атлантического совета направлена исключительно на то, чтобы манипулировать выборами, чтобы показать населению: «Ребята, проголосуйте за крутого президента». Возможно, за другого, не за Трампа — за Блумберга, за кого угодно, — и вот он как раз сможет «сделать Америку великой вновь», а не Трамп», — пояснил Судаков.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв добавил, что глава государства в Соединённых Штатах не играет роль лидера нации, а отношение Вашингтона к Москве во многом обусловлено ослаблением позиций Штатов в мировой политике.

« В последние годы нация американская расколота, из-за этого возникают трудности с формулированием внешней политики, с её поддержкой в конгрессе… Всё, что происходит вокруг России — это отголоски того, что, с одной стороны, Америка слабеет и сдаёт позиции. На этом фоне, несмотря на всё давление, санкции, позиция России усиливается — это им не даёт покоя (американским политикам. — RT)», — уточнил эксперт в беседе с RT.

Мир без американского «лидерства»

В докладе Атлантического совета рассматриваются три сценария того, каким бы мог быть альтернативный миропорядок, без «доминирования» Вашингтона на мировой арене.

Первый сценарий подразумевает лидерство Китая. Автор публикации отмечает, что у КНР есть «амбиции расширять своё влияние и пересматривать основы мирового порядка» — китайская экономика является одной из крупнейших в мире, вооружённые силы страны быстро развиваются, технические возможности армии совершенствуются. Однако, по мнению Миллера, мир под руководством Пекина не будет соответствовать американским представлениям о «свободе».

«Если позволить влиянию Китая в мире разрастаться несколько следующих десятилетий, то на глобальном уровне сложится неблагоприятная обстановка для свободы слова, соблюдения прав человека, финансовой прозрачности, охраны окружающей среды и соблюдения принципа верховенства закона. А главное, она будет неблагоприятна для сети возглавляемых США альянсов, способствующих сохранению баланса сил и американского влияния в Восточной Азии», — уточняется в тексте.

Второй предложенный докладом сценарий предполагает разделение мира на сферы влияния нескольких государств.

Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

«В таком случае Соединённые Штаты, Россия, Китай и, возможно, Индия и Германия будут играть ведущую роль в своих регионах, при этом признавая прерогативы друг друга», — говорится в докладе.

Также отмечается, что в этом случае Россия «продолжила бы оказывать давление на своих соседей путём запугивания и экономического шантажа»: по словам Миллера, речь идёт о возможной политике РФ в отношении Прибалтики, части Европы западнее, Кавказа и Центральной Азии.

Третий сценарий подразумевает расцвет «эры анархии». Как утверждается в докладе, без американского лидерства в мире могут начать процветать насилие и беззаконие, международные договоры потеряют свою значимость. Может развернуться гонка вооружений, возрастёт общий уровень напряжённости, что в худшем случае приведёт к глобальному военному противостоянию.

«В отсутствие организационной структуры мир погрузился бы в эпоху непредсказуемости, насилия и нечестного соперничества как внутри стран, так и на международном уровне. Проще говоря, мир, возможно, становился бы всё более неуправляемым», — уточняется в тексте.

Соединённые Штаты запугивают остальной мир возможным хаосом в условиях отсутствия единого лидера, предпринимают попытки оказывать давление на партнёров, однако с течением времени делать это Вашингтону всё сложнее в связи с тем, что ресурсов для ведения подобной политики у США становится всё меньше, считает Юрий Рогулёв.

«США пугают хаосом, не отказываются от роли мирового лидера, по крайней мере, западного мира, пытаются оказывать по мере возможности влияние на события и в других странах, не только в западных демократиях, но делать им это всё сложнее и сложнее, ресурсов у них для этого всё меньше и меньше», — сказал он в разговоре с RT.

Многополярная система

При этом Россия и Китай последовательно выступают в поддержку парадигмы многополярного мира, демократизации взаимоотношений государств. Так, Москва и Пекин защищают систему, центральное положение в которой занимала бы ООН, отмечали в КНР.

«В условиях беспрецедентных кардинальных изменений в мире Китай и Россия твёрдо защищают международную систему с центральной ролью ООН и опорой на международное право, содействуют развитию тенденций многополярности и демократизации межгосударственных отношений», — подчеркнул глава МИД КНР Ван И.

  • Флаги России и Китая
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Летом в рамках форума «Развитие парламентаризма» Владимир Путин напомнил о нежелании некоторых стран принять многополярный мир, отметив при этом, что такая позиция приводит к росту конфронтации, препятствует развитию всестороннего и плодотворного сотрудничества.

«В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир… Так, уже очевидна его трансформация к многополярности, при этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности, — всё это препятствует совместной работе», — указал президент.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит выстраивать отношения с партнёрами на принципах равноправия и невмешательства во внутреннюю политику.

«Меры, которые применяются в попытке затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира, включают в себя и наращивание военных приготовлений, и информационные провокации, и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений… Это ведёт к нарастанию конфронтационности, недоверия, неопределённости», — подчеркнул министр.

Молдавия по дороге в Европу потеряла 150 сёл и 140 тысяч населения

«Далеко не главенство США, а многополярный мир и следование международным договорам — основы свободного мира. Россия выступает за такой порядок, в то время как американские политики живут в своей идеологической капсуле», — заметил доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло. 

По словам эксперта, происходящие в современном мире события свидетельствуют о том, что США больше не играют определяющую роль. 

Как отметил, в свою очередь, Сергей Судаков, в мире сформировалось как минимум три центра силы — Россия, Китай и Соединённые Штаты.

«Сейчас сформировалось как минимум три центра силы, это факт: Россия (проявила себя как полновесный, полноценный центр силы, вокруг которого собираются определённые союзники), Китай (безусловно, это центр силы, рядом с которым также находятся союзники, которые его поддерживают), Америка (ослабила своё влияние, но это мощнейший игрок, который представляется очень серьёзным, крупным центром силы) — это три базовых игрока, я бы их назвал «большой триумвират», — заявил аналитик в беседе с RT.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
04 января 2020, 19:39
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
04 января 2020, 00:09
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
04 января 2020, 00:09
Зеленский отчитался о своих доходах
03 января 2020, 17:39
На Украине заявили об увеличении объёма транзита российского газа
05 января 2020, 02:09
«Перспективы у процесса туманные»: кому выгодно затягивание импичмента Трампа
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
05 января 2020, 00:56
Адвокаты Дугарь подают на меня в суд
05 января 2020, 05:39
Какой суд приговорил генерала к смерти? Соловьев задал неудобные вопросы, связанные с...
05 января 2020, 02:24
Русский истребитель с лазерной пушкой стал частью мечты американского журнала Militar...
05 января 2020, 02:24
Шесть человек погибли, трое ранены: Американцы нанесли еще один направленный удар в Б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2019, 02:09
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за незнания фактов
01 января 2020, 04:09
"На хрен изгнать экономический блок правительства" и остановить войну: главные цели года по версии Виктора Баранца
31 декабря 2019, 21:39
"Украина - родная": Наталья Поклонская назвала сокровенное желание
29 декабря 2019, 11:09
"Три часа на коленях уговаривали не открывать все архивы"? В Сети предположили, зачем посла России вызвали в МИД Польши
30 декабря 2019, 22:54
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
03 января 2020, 08:09
«Северный поток 2»: санкции США и компромисс России
30 декабря 2019, 13:09
Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киева - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.