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Соперница Лукашенко сбежала из Белоруссии в Прибалтику

11 августа 2020, 09:50  •  77 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кандидат в президенты уехала в Литву
Светлана Тихановская нашлась. Штаб соперницы Александра Лукашенко ранее сообщал, что она исчезла после визита в ЦИК Белоруссии. Однако сейчас с политиком все в порядке – она приехала в Литву.
Об этом в своем "Твиттер" сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
О пропаже Тихановской в ее штабе рассказали вечером 10 августа. Позже представители кандидата в президенты поведали, что она объявилась, и с ней никаких проблем нет. Об этом стало известно телеграм-каналу Sputnik Беларусь.
Вечером в понедельник политик приехала в ЦИК Белоруссии подать жалобу из-за выборов. Телеграм-канал NEXTA Live писал, что информация о том, что соперницу Батьки удерживают в здании, может быть провокацией. Однако в ЦИК опровергли эту информацию. Как передавало РИА "Новости", Тихановская спокойно покинула здание.
В Белоруссии второй день подряд идут протесты из-за результатов выборов президента. В голосовании победил действующий глава Александр Лукашенко. Светлана Тихановская результаты выборов не признала, объявив себя победителем.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что кандидатке на высший пост в Белоруссии пришлось вывезти детей из страны, а на нее саму готовилось покушение. Однако Батька отправил на защиту соперницы охрану.

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