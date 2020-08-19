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Соперница Лукашенко рассказала о кровавом присоединении Крыма к России

19 августа 2020, 12:10  •  134 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Одобренный Западом оппозиционный лидер Белоруссии признала, что далека от политики
В 2014 году в Крыму было кровопролитие, пострадали люди. Об этом заявила претендентка на роль главы Белоруссии Светлана Тихановская.
"Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, – сказала она, отметив, что реагирует на те события как "обычный человек". – Я не вникала тогда в политические взаимоотношения, я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации".
Тихановская также сообщила, что знает, как "правильно" оценивать ситуацию в Крыму сейчас: де-юре это украинская территория, а де-факто – российская. Это интервью она дала еще до выборов президента Белоруссии, до отъезда за границу, до того, как при поддержке Запада возглавила Координационный совет по передаче власти в Республике. Нужно отметить, что в период предвыборной борьбы она не раз уходила от прямого ответа на вопрос "чей Крым?", указывая, что ее муж Сергей Тихановский уже попал в украинский список "Миротворца" из-за поездки на полуостров.
Сейчас Светлана Тихановская более резка в своих словах. В очередном видеообращении, которое адресовала Евросоюзу и записала на английском языке, она заявила, что выборы в Белоруссии сфальсифицированы, и попросила не признавать их, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Бывший претендент на пост президента Валерий Цепкало, также находящийся сейчас за пределами Республики, уже предложил сделать Тихановскую "временным президентом" и обозначил круг ее будущих обязанностей.
О том, как сами крымчане вспоминают 2014 год, "Утро.ру" писало ранее.

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