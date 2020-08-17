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Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
17 августа 2020, 11:35 • 454 • Политика
Сбежавшая из Белоруссии соперница президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская опубликовала новое видео, в котором неожиданно призналась, что готова стать национальным лидером республики. "Переобулась" в воздухе, как говорится?
Совсем недавно сбежавшая из Белоруссии соперница президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео, в котором печальным голосом рассказала о тяжёлом для неё решении покинуть республику. Напомним, ранее стало известно о том, что женщина уехала в Литву.
"Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила, но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была. Берегите себя: ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - говорила Тихановская.
И тут вдруг внезапно публикует новое видеообращение к гражданам республики, в котором делает неожиданное признание: она готова стать национальным лидером Белоруссии.
"Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера", - заявила Тихановская в записи, размещённой на YouTube. По словам женщины, она готова пойти на такой шаг, чтобы "страна успокоилась и вошла в нормальный ритм".
Возникает логичный вопрос: соперница Лукашенко по выборам, что называется, "переобулась" на ходу?
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