Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание

Совсем недавно сбежавшая из Белоруссии соперница президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео, в котором печальным голосом рассказала о тяжёлом для неё решении покинуть республику. Напомним, ранее стало известно о том, что женщина уехала в Литву.

"Я думала, что эта кампания меня очень сильно закалила, но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была. Берегите себя: ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - говорила Тихановская.

И тут вдруг внезапно публикует новое видеообращение к гражданам республики, в котором делает неожиданное признание: она готова стать национальным лидером Белоруссии.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера", - заявила Тихановская в записи, размещённой на YouTube. По словам женщины, она готова пойти на такой шаг, чтобы "страна успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Возникает логичный вопрос: соперница Лукашенко по выборам, что называется, "переобулась" на ходу?