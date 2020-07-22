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Соперница Лукашенко обещала разорвать договор с Россией

22 июля 2020, 21:05  •  99 • Политика
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оппозиционерка намерена вывести российские войска из Республики
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая, как только станет главой государства, намерена разорвать договор о создании Союзного государства с Россией и вывести военных ВС РФ. Об этом она заявила во время своего выступления с предвыборной программой на телеканале "Беларусь 1".
Оппозиционерка отметила, что выступает за государственный нейтралитет, поэтому необходимо пересмотреть все международные соглашения, которые не отвечают национальным интересам Республики.
"Это денонсация договора о создании Союзного государства с Россией, выход из договора о коллективной безопасности,прекратить договор аренды военных объектов на территории Белоруссии с РФ и вывод с территории страны российских военных", – сказала кандидат (ее речь обнародована на ютюб-канале).
По ее словам, Республика является неотъемлемой частью европейской цивилизации. Она подчеркнула, что движение Минска в сторону Старого Света – это не вопрос геополитического поиска между Москвой и Брюсселем, а осмысленное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена.
В Белоруссии необходимо реформировать нынешнюю политическую систему и цивилизованно сменить власть, считает Канопацкая. По мнению кандидата, президент должен находиться на своем посту семь лет.
Напомним, выборы главы белорусского государства намечены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов: действующего лидера страны Александра Лукашенко, профессионального юриста и дочь первого в Республике долларового миллионера Анну Канопацкую, переводчицу Светлану Тихановскую, общественного деятеля и сопредседателя движения "Говори правду" Андрея Дмитриев, главу Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя.
Ранее сегодня появилось выступление с программой действий и Тихановской, которую называют одним из сильных соперников бацьке. Она также критиковала действующие власти и требовала освободить всех политзаключенных.

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