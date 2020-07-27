Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Соперница Лукашенко испугалась обсуждать тему принадлежности Крыма

27 июля 2020, 20:05  •  61 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Оппозиционерка не хочет раскалывать общество, тем более после того, как ее мужа внесли в "Миротворец" из-за посещения полуострова после 2014 года
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую некоторые эксперты называют главной соперницей действующего лидера нации Александра Лукашенко, не захотела отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Она считает, что данная тема "раскалывает общество", однако не уточнила какое именно – украинское или белорусское.
"А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи – смены власти и проведения честных выборов", – сказала кандидат в интервью российскому изданию "Медуза".
По ее словам, на честных выборах в Республике смогут выдвинуться граждане страны, "у которых будут четко определенные взгляды, программы".
Также Тихановская назвала войну в Донбассе ужасной и подчеркнула, что люди не должны там гибнуть.
Кроме того, она выступает категорически против договора о Союзном государстве, поскольку главное для белорусов – независимость, которая является абсолютной ценностью. А с Россией нужно дружить и без соглашения, т.к. она сосед Белоруссии.
Напомним, супруг основного конкурента бацьки – блогер Сергей Тихановский, который собирался сам участвовать в выборах, – был арестован в начале июня. Его обвинили в нарушении общественного порядка и препятствованию работы ЦИК. Буквально накануне белорусское издание Tut.by сообщило, что Тихановский попал в черные списки украинского националистического сайта "Миротворец" за то, что посещал Крым в 2018 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 14:05
"Попросите Рамзана Ахматовича...": Шарий "сдал" жалобу Зеленского Путину
27 июля 2020, 16:05
Зачем нам Boeing? Коротченко назвал единственный способ обезопасить Россию от американских санкций
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.