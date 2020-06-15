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Соперники Лукашенко снимаются с президентской гонки
15 июня 2020, 18:00 • 149 • Политика
Одна из кандидатов на высший пост в Республике не собиралась идти до конца, поскольку у нее были иные цели участия в выборах
В Белоруссии с президентской гонки снялась зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель. Об этом сообщил глава ее инициативной группы Сергей Штода.
По его словам, она изначально говорила, что не будет идти в кампании до самого конца. Штод пояснил, что главной целью участия в избирательной гонке являлось привлечение внимания на проблемы в сфере малого бизнеса и грузоперевозок, пишет РИА "Новости".
Ранее свою кандидатуру снял с предвыборной гонки еще один претендент на высший пост в Республике – лидер белорусской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. Причем сделал он это в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Таким образом, уже два соперника Батьки отказались от участия в выборах. А над головой одного из сильных конкурентов Александра Григорьевича – бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико – и вовсе нависла угроза ареста. Сейчас против топ-менеджеров финорганизации открыты уголовные дела по статьям об отмывании средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов и сборов. С 15 июня в банке, который принадлежит "Газпрому" введена временная администрация.
Добавим, сбор подписей завершается 19 июня.
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