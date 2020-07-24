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Соперник Лукашенко назвал причину спешного побега в Москву

24 июля 2020, 18:05  •  47 • Политика
Валерий Цепкало. Кадр youtube.com
Правоохранители стали проявлять излишнее внимание к нему и его семье
Снятый с предвыборной гонки кандидат на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало рассказал, почему принял решение покинуть Родину. Оказалось, что ему стало известно о готовящемся аресте.
Цепкало сообщили, что уже дана команда о его задержании. Первый сигнал поступил еще две недели назад. После эту информацию подтвердил другой источник, и мужчина решил уехать.
Кроме того, экс-глава Парка высоких технологий стал опасаться за безопасность детей. В интервью РБК он рассказал, что на днях в школу, где учится его ребенок, нагрянули работники прокуратуры и стали задавать педагогам вопросы по поводу одного из его детей.
Такое внимание к семье показалось политику угрожающим, поэтому он срочно отправился в Москву. Россию мужчина выбрал потому, что в нее можно свободно въехать из Белоруссии.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о ночном побеге Цепкало. Политик считался одним из основных конкурентов Александра Лукашенко, однако его заявку на участие в выборах отклонили, поскольку обнаружили нарушения в декларации его жены.

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