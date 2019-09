«Соответствует антироссийским фобиям»: как Варшава добивается увеличения военного присутствия США в Польше • 89 • В мире Вашингтон и Варшава договорились о распределении дополнительного американского контингента по шести пунктам в Польше. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак после встречи с советником президента США Джоном Болтоном. По словам главы оборонного ведомства, также обсуждается возможность увеличения числа мест дислокации до семи. Эксперты напоминают, что польские власти уже неоднократно предлагали Вашингтону увеличить военное присутствие в стране, в том числе развернуть постоянную базу. По мнению аналитиков, подобные инициативы дестабилизируют ситуацию в регионе и не отвечают интересам самих поляков. Представители ВМС США на строящейся системе Aegis Ashore в Польше © U.S. Navy Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава договорилась с Вашингтоном о местах дислокации дополнительного контингента американских военнослужащих. Ранее стало известно, что американские войска могут разместиться в шести пунктах. По словам Блащака, это число может увеличиться. «Мы обсудили очередное, седьмое место размещения войск США. Шесть уже согласованы», — сообщил Блащак в ходе встречи в пятницу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Как отметил глава польского военного ведомства, в ближайшее время к 5 тыс. американских солдат, располагающихся в этой восточноевропейской стране на ротационной основе, добавится ещё не менее 1 тыс. военнослужащих. Об этом договорились президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп в ходе визита польского лидера в США в июне. Министр обороны Польши Мариуш Блащак и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

© @AmbJohnBolton Директор Европейского центра геополитического анализа, польский политолог Матеуш Пискорский в интервью RT высказал мнение, что размещение дополнительного контингента американских войск «невыгодно с точки зрения польских национальных интересов». «Но мы имеем дело с правительством, которое подчиняется определённым неоконсервативным группам, ястребам из Вашингтона, которые считают, что размещение военных баз США на территории восточного фланга НАТО соответствует национальным интересам Соединённых Штатов. И конечно, этот шаг направлен против России, — сказал Пискорский. — Этот шаг соответствует и определённым антироссийским фобиям, которые близки правящей партии Польши «Право и справедливость». В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в разговоре с RT, что планы по размещению дополнительного контингента американских войск в Польше усиливают напряжённость в регионе. «Это не ведёт к стабильности на границах между Россией и НАТО, создаёт предпосылки для будущих конфликтов», — подчеркнул Коротченко. Контракт на четверть миллиарда За день до визита Болтона в Варшаву в разделе сайта Пентагона, посвящённом военным контрактам, появилась информация о тендере на проведение строительных работ в Польше. Заказчиком выступает Инженерный корпус армии США в Европе со штаб-квартирой в германском Висбадене. Согласно официальной информации Пентагона, в тендере примут участие строительные фирмы из Польши, Германии, США и Турции. Всего на цели проекта, который «предусматривает оказание услуг по ремонту, техобслуживанию и строительству объектов недвижимости на территории Республики Польша», будет потрачено почти $250 млн. Расчётная дата завершения проекта — 29 августа 2024 года. Ранее в 2019 году уже появлялись сообщения о планах по строительству новых американских военных объектов в Польше. В феврале 2019 года на сайте госзакупок США был размещён тендер инженерных войск на строительство «комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения» на авиабазе Повидз в Польше. Стоимость строительных работ оценивалась в диапазоне от $100 млн до $250 млн. В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны альянса договорились выделить $260 млн на строительство склада американской военной техники в Польше. 29 августа газета Вооружённых сил США Stars and Stripes сообщила, что размещённые на авиабазе Повидз военнослужащие живут во временных сооружениях и нуждаются в улучшении жилищных условий. Американские солдаты в Польше

© U.S. Army По словам экспертов, четверть миллиарда долларов — сумма не очень значительная. Матеуш Пискорский полагает, что основное бремя финансирования строительства американских баз и дальнейшего размещения американцев в Польше возьмёт на себя Варшава. Нынешняя американская администрация всячески стремится заставить союзников больше платить за услуги в области обороны. «Большинство всех этих затрат, связанных с развитием инфраструктуры и другими расходами, в любом случае будет вынуждена выделить польская сторона из польского бюджета. Мы пока не знаем, о каких суммах идёт речь. Но стоит предполагать, что это большие суммы, намного больше, чем $250 млн», — утверждает Пискорский. Стратегия «Анаконды» С прошлого года власти Польши неоднократно заявляли о желании развернуть в стране постоянную военную базу США и даже были готовы выделить на этот проект $2 млрд. Сейчас американские войска располагаются в Польше на ротационной основе — части с постоянным расположением в других регионах планеты перебрасываются в страну на несколько месяцев. По окончании командировки они сменяются другими подразделениями. Военнослужащий армии США в Польше

© U.S. Army Президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял о заинтересованности в этом проекте, но пока дальше общих заявлений дело так и не продвинулось. Несмотря на это, 22 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь вернулся к идее военной базы, заявив о необходимости усиления иностранного военного присутствия в Польше и о том, что государство нуждается в новой базе НАТО. Кроме того, в интервью немецким СМИ польский премьер отметил, что следует обсуждать размещение американских ракет средней дальности в Европе. По словам Игоря Коротченко, размещение постоянной военной базы США в Польше станет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года, который с юридической точки зрения оформляет отношения Москвы с альянсом. «В то время, когда подписывался этот документ, подразумевалось, что на территории Польши не будет американских войск в формате «существенных боевых сил». А полноценная американская военная база уже будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО», — считает политолог. Помимо размещения американских войск, Польша намерена увеличивать боевой потенциал собственных вооружённых сил, в том числе используя американское оружие. Мы – мишень? В Норвегии осознали "ядерную подставу" США Польша и Соединённые Штаты уже заключили контракты на поставку американских ЗРК Patriot и ракетных систем HIMARS. Идут переговоры по поводу поставок самолётов пятого поколения F-35. По мнению Матеуша Пискорского, дело не только в Польше. С просьбой об увеличении военного присутствия к США и НАТО постоянно обращаются страны Прибалтики. А недавно со схожей инициативой после встречи с Дональдом Трампом выступил президент Румынии Клаус Йоханнис. «Всё это основано на стратегии «Анаконды» — Россия должна быть окружена кольцом американских баз. И страны готовы размещать не только обычные военные базы, но и базы с ядерным оружием», — считает политолог. «Томагавк» за пазухой Как минимум один постоянный объект Вооружённых сил США должен появиться в Польше уже в будущем году. Речь идёт о базе близ посёлка Редзиково, где будет располагаться наземная система ПРО Aegis Ashore. Сейчас строительство объекта идёт полным ходом. База близ Редзикова аналогична той, что уже функционирует в Румынии. Россия неоднократно заявляла, что этот объект выполняет вовсе не оборонительную функцию. Дело в том, что пусковые установки Mk 41, используемые в системе Aegis Ashore, могут применяться для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк» среднего радиуса действия. Такую возможность продемонстрировали и сами американцы, использовав установку Mk 41 для запуска крылатой ракеты средней дальности наземного базирования через две недели после окончания срока действия ДРСМД. «В скором времени на территории Польши в боевой режим будет приведён позиционный район американской противоракетной обороны, где в стандартных пусковых установках Mk 41 будут размещены как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», где возможно размещение как обычных, так и ядерных боезарядов, — отмечает Коротченко. — Если подсчитать подлётное время до российских границ, то становится ясным, что это крайне опасная и дестабилизирующая ситуация». Запуск американскими военными крылатой ракеты во время испытаний 18 августа

По словам эксперта, польское руководство из-за своих геополитических амбиций рискует безопасностью собственных граждан. «Польша должна понимать, что, разместив у себя американские военные компоненты, она становится объектом для ответного удара со стороны России, — отмечает политолог. — Как только там будут размещены компоненты американского оружия противоракетной обороны, американские базы в Польше станут целями для российских ракет. Если же в Польше разместятся американские ракеты средней дальности, то стоит ждать «симметричного ответа», который ранее обещал президент Владимир Путин». В свою очередь, Матеуш Пискорский выразил уверенность, что российский ответ будет «асимметричным» и соответствующим принципам международного права. «Я более чем уверен, что с точки зрения России и безопасности российских граждан новые военные базы не представляют никакой угрозы. Потому что Россия уже к этому готова», — считает польский политолог.





