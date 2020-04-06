«Соответствовать реальной ситуации»: Мишустин выступил против закрытия границ между субъектами РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин указал на недопустимость закрытия административных границ между субъектами Российской Федерации в рамках борьбы с распространением COVID-19. В ходе совещания с вице-премьерами он призвал региональные власти руководствоваться федеральным законодательством и не препятствовать перемещению людей и транспорта. Глава кабмина также уделил внимание вопросу возвращения на родину оказавшихся за границей россиян, призвал принять дополнительные меры для укрепления экономики страны на фоне пандемии коронавируса. В России выявлено уже более 6,3 тыс. заболевших COVID-19, за последние сутки — 954 случая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание региональных властей на недопустимость закрытия административных границ субъектов РФ в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В ходе совещания с вице-премьерами он призвал власти на местах не путать региональные полномочия с федеральными и не препятствовать проезду людей и транспорта из одного региона в другой.

«Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. И конечно, тем мерам, которые введены президентом и федеральным правительством», — подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина отметил, что в ответ на зафиксированные на минувшей неделе случаи закрытия региональных границ были сделаны необходимые замечания, которые «были услышаны» и за выходные ситуация исправилась. Премьер также добавил, что в сложившейся ситуации по коронавирусу российские власти действуют на опережение.

«Мы действуем на опережение, чтобы сдержать распространение инфекции по стране. И здесь любое промедления сработает против нас, затруднит превентивные действия», — констатировал премьер-министр.

Он попросил членов кабмина внимательно следить за реализацией уже предпринятых действий, направленных на укрепление экономики страны в условиях распространения коронавируса, и в случае необходимости подготовить дополнительные меры, которые позволили бы усилить позитивный эффект.

Премьер также поблагодарил россиян, которые ответственно и с пониманием отнеслись к введению режима самоизоляции. Отдельно Мишустин остановился на вопросе возвращения на родину россиян, оказавшихся в условиях пандемии COVID-19 за границей. По словам премьера, Россия не отказывается от своих обязательств.

«Хочу подчеркнуть: Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой. Для этого надо только подать заявление на портале госуслуг», — пояснил глава кабмина.

Премьер добавил, что в ближайшие дни Владимир Путин намерен провести селекторное совещание с главами российских регионов по ситуации с коронавирусом.

Позднее, в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 на территории РФ, Мишустин рассказал о ряде мер, которые принимает кабмин для сглаживания негативных явлений. В частности, речь идёт о введении временного моратория на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги. Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления до 1 января 2021 года. Также готовится ряд мер по оказанию помощи семьям с низкими доходами и ряд других шагов.

Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами в режиме видеоконференции

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Пострадавшие сферы экономики и кредитные каникулы

Также в понедельник, 6 апреля, был опубликован подготовленный правительством перечень сфер экономики, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. В него вошли девять сфер деятельности.

В их число вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность турагентств, гостиничный бизнес и общественное питание.

Кроме того, в перечне оказались деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок и деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, включая ремонт, стирку, химчистку, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Наряду с этим кабмин определил максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут обращаться к кредиторам с требованием о кредитных каникулах. Для потребительских кредитов физлиц лимит составит 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей, а для автокредитов — 600 тыс. рублей.

Максимальный размер кредитов, «выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой» для обращений о кредитных каникулах составит 1,5 млн рублей.

Проведение теста на COVID-19 в Симферополе

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Последние данные по COVID-19 в России

За минувшие сутки в 49 регионах России выявлено 954 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране достигло 6343. К настоящему времени выздоровели 406 человек (51 из них — за минувшие сутки); 47 человек за всё время скончались от осложнений на фоне сопутствующих заболеваний.

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где отмечено 4484 случая (591 — за прошедшие сутки). В столичном оперативном штабе указали, что почти 85% заболевших за последние сутки младше 65 лет.

Тесты на COVID-19 в России

На этом фоне Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус, который разработала группа компаний «Медико-биологический союз».

«Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на коммерческой основе. Процедура будет проводиться силами Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) и может быть выполнена на дому. Для проведения анализа специалисты используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии. Отмечается, что процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом.

«Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», — сообщила руководитель направления лабораторной медицины CMD Елена Тиванова в эфире телеканала «Россия 24».

В клинических испытаниях этот тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Для массового исследования на COVID-19 Центр молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предлагает пройти тестирование на вирус SARS-CoV-2 всем желающим без назначения врача», — говорится в сообщении ведомства.

Специалист приедет к заказчику с диагностическим набором и объяснит, как ему самостоятельно взять мазок из ротоглотки. После этого сотрудник доставит собранный биоматериал в лабораторию. Результат исследования поступит на указанный адрес электронной почты в течение одного-двух дней.

© RT

Мировая динамика распространения

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 1,17 млн заболевших COVID-19. Число скончавшихся приближается к отметке 64,5 тыс.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе — свыше 656 тыс. и 49,5 тыс. случаев заражения и смерти от последствий инфекции соответственно.

Долгое время лидером по количеству выявленных случаев COVID-19 в Европе была Италия, однако теперь больше инфицированных насчитывается в Испании (128,9 тыс. и 130,8 тыс. соответственно). Вместе с тем власти обеих стран указали на замедление распространение вируса.

Как заявил глава испанского Минздрава Сальвадор Илья, страна «находится на стадии замедления эпидемии». По его словам, объективные данные указывают на действенность карантинных мер. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 4273 новых случая заболевания (минимум с 23 марта) и 637 смертей. В предыдущие дни цифры умерших составляли 674, 809 и 932 случая.

В Италии также заявили о положительной динамике. По словам министра гражданской обороны Анджело Боррелли, число жертв эпидемии накануне выросло на 525 человек. Дневной рост погибших в пределах 600 отмечается в Италии впервые с 19 марта. В предшествующие заявлению Боррелли дни погибших было больше 600 и 700.

Абсолютным лидером по числу заболевших COVID-19 в мире является США, где число инфицированных превысило 307 тыс. (по данным ВОЗ) и приблизилось к 338 тыс. (по данным Университета Джонса Хопкинса). Скончались от последствий коронавирусной инфекции, по разным данным, от 8,3 тыс. до 9,6 тыс. человек.

Власти США рассчитывают, что показатели смертности в стране снизятся на следующей неделе, отметила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.