«Соотношение сил — в пользу Китая»: почему Пентагон обеспокоен растущей военной мощью КНР

Соединённые Штаты видят серьёзную угрозу в растущей военной мощи Китая. Об этом говорится в посвящённом КНР докладе Пентагона, который был подготовлен для конгресса. В документе утверждается, что основная цель развития вооружённых сил КНР заключается в нивелировании могущества Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С этой целью Пекин усиливает ядерные силы, авиацию и флот. В американском военном ведомстве предполагают, что на учениях китайская армия отрабатывает нанесение ударов по военным объектам США и их союзников. Насколько оправданны опасения американцев, разбирался RT.

Минобороны США опубликовало ежегодный отчёт перед конгрессом, посвящённый анализу политики КНР. В нём Пентагон выражает обеспокоенность активностью Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«На протяжении длительного времени НОАК развивает возможности нанесения воздушных ударов далеко за пределами Китая. За минувшие три года НОАК стремительно расширила зону покрытия надводных военных операций, накапливая опыт в критически важных морских районах и, вероятно, обучаясь нанесению ударов по объектам США и их союзников», — говорится в документе.

Как полагают в Пентагоне, действия Народно-освободительной армии Китая негативно влияют на безопасность военно-морских объектов Соединённых Штатов в западной части Тихого океана. В документе подчёркивается, что в зоне риска находится крупнейшая база США в регионе, расположенная на острове Гуам (гавань Апра, аэродром Андерсен).

Китайский дальний бомбардировщиков Xian H-6K

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Американские военные отмечают, что на текущий момент китайский дальний бомбардировщик Xian H-6K (создан на базе советского Ту-16) не обладает возможностями по поражению объектов ВМС США. Однако Пекин проводит модернизацию стратегического самолёта и разрабатывает малозаметный бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, говорится в отчёте. Кроме того, КНР наращивает потенциал оперативно-тактической авиации за счёт новых дальних ракет и более совершенных средств ПВО.

Вывод о росте военной угрозы со стороны Китая Пентагон сделал на основе анализа участившихся дальних полётов боевых самолётов НОАК в Японском море и над нейтральными водами Тихого океана. Как считают в Минобороны США, модернизация китайских ВВС позволит бомбардировщикам отрабатывать задачи вокруг Японии и вдоль побережья Филиппин.

«Сдерживание» Пекина

Последние годы в официальных документах США Китай наряду с Россией фигурирует в списке основных военных угроз. Опасения Вашингтона связаны с масштабной реформой китайской армии, которая сопровождается значительным усилением ядерных сил, авиации, ВМС, а также ростом возможностей в космическом пространстве.

В докладе Пентагона сообщается, что Пекин стремится создать вооружённые силы, способные нивелировать военные и технологические преимущества США. С этой целью Китай использует «различные методы для приобретения зарубежных технологий военного и двойного назначения, включая прямые иностранные инвестиции и кибершпионаж».

Также Минобороны Соединённых Штатов бьёт тревогу из-за расширения военного присутствия КНР в некоторых регионах мира, которое позволяет ему усиливать контроль над глобальным судоходством. В докладе упоминается переброска подразделений НОАК на спорные острова Спратли и открытие первой зарубежной военной базы КНР в африканском Джибути.

Американские власти неоднократно сообщали, что сдерживание Китая должно быть обеспечено за счёт развития космических войск, увеличения количества боевых кораблей и самолётов. Кроме того, Вашингтон продолжает реализацию программы глобальной ПРО.

Все эти меры прописаны в проекте военного бюджета на 2019 финансовый год, который 13 августа подписал президент Дональд Трамп. На нужды вооружённых сил Вашингтон потратит $716 млрд.

Помимо прочего, документ накладывает ограничения на сотрудничество правительственных организаций США с китайскими телекоммуникационными корпорациями ZTE и Huawei.

Пекин в военном бюджете Соединённых Штатов увидел возврат к временам холодной войны.

«Китайская сторона многократно выражала свою позицию по этому вопросу и делала американской стороне представление. Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали закон об обороне на 2019 фискальный год, в котором есть негативное содержание в отношении Китая», — заявили в МИД КНР.

«Скатываются к конфронтации»

Американо-китайские отношения «скатываются к конфронтации», отметил в беседе с RT востоковед, научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, Китай рассчитывает потеснить США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и осознаёт невыполнимость этой задачи без обладания сопоставимой военной мощью в западной части Тихого океана.

«Нужно признать правоту американцев в том, что Китай действительно стремится обладать возможностью наносить молниеносные удары по военно-морским базам США. Для этого Пекин ранее создал арсенал противокорабельных баллистических ракет, а сейчас модернизирует ядерные силы и дальнюю авиацию», — отметил Кашин.

Как пояснил эксперт, Соединённые Штаты намерены бороться «с китайской угрозой», размещая в АТР комплексы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Ещё одним важным фактором сдерживания Пекина станет увеличение группировки атомных подлодок и надводных сил в регионе.

Как сообщил в феврале 2018 года журнал The National Interest, во многом для обхода существующих и перспективных систем ПВО Китая американская корпорация Northrop Grumman ведёт работы над дальним бомбардировщиком B-21 Raider.

Самолёт должен стать незаметным для радаров НОАК, а на его вооружении будут находиться высокоточные средства поражения, которые могут применяться вне зоны действия ПВО (на дальности более 2 тыс. км от цели). В частности, B-21 получит сверхдальнюю крылатую ракету Long-Range Stand-Off (LRSO).

«Китай учитывается в ядерном планировании США со времён холодной войны. Географическое положение КНР не позволяет американцам нанести ядерный удар с континента. Однако эту задачу способны выполнить подводный флот и дальняя авиация. Неудивительно, что Трамп поддерживает их финансирование», — сказал Кашин.

Китайские военнослужащие

Reuters

Как пояснил собеседник RT, современные ядерные силы КНР выглядят намного слабее американских. Однако они активно совершенствуются, вызывая растущий интерес американской разведки, полагает Кашин.