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Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить перед публикой

01 апреля 2020, 03:35  •  43 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич не смог выступить перед гражданами страны из-за плохого самочувствия. Ранее сербский лидер сообщил о "мировом грабеже" на рынке аппаратов ИВЛ.
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии Александр Вучич не смог выступить перед народом. О причинах рассказал министр финансов Сербии Синиша Мали.
Сербский лидер должен был сегодня представить программу экономической помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Однако глава государства не смог этого сделать из-за плохого самочувствия.
"Он чувствует себя сегодня нехорошо, он сегодня не с нами здесь. Он обратится к общественности в ближайшие 48 часов", - сообщил министр финансов Сербии.
Напомним, что неделей ранее сербский президент заявил на пресс-конференции о творящемся беспределе на рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам Вучича, происходит настоящий "мировой грабёж". Аппараты продают тому, кто больше заплатит, невзирая на ранее заключённые договорённости, а также уже полученные авансы и задатки.

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