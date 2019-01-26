Сообщивший о "400 наемниках в Венесуэле" "казачий атаман" оказался мошенником – СМИ

Агентство Reuters по информации анонимных источников и "казачьего атамана Евгения Шабаева" сообщило о том, что 400 сотрудников некоей частной военной компании якобы отправились из России в Венесуэлу защищать президента Мадуро. Однако ФАН провело расследование, в результате которого выяснилось, что источник Reuters – шарлатан и мошенник.

По сведениям ФАН, Евгений Шабаев известен распространением фейков о конфликте в Сирии и других резонансных событиях. Выдающий себя за "военного эксперта", он оказался обычным шарлатаном, выяснили журналисты.

В ходе расследования ФАН нашло множество людей, в разное время обманутых Шабаевым и потерявших из-за него значительные суммы денег. По данным агентства, с 1996 до зимы 2001 года он работал педагогом допобразования в ЦДЮТ города Белорецк, хотя, по его утверждениям, он в это время якобы воевал в Чечне, где получил ранения.

В 2013 году Шабаев возглавлял собственный благотворительный фонд поддержки ветеранов "Отрада", помогавший ему присваивать спонсорские деньги. В 2014 г. он купил в интернете памятную медаль "За воссоединение", которую выдавал за государственную медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма", а затем пытался продать ее своим знакомым и друзьям за семьдесят тысяч рублей, пишет ФАН.