«Сообщество с двойными стандартами»: на Украине заявили о «шоке» Европы из-за ситуации со свободой слова в стране

Лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что французские сенаторы были «шокированы» ситуацией со свободой слова на Украине. Он также не исключил, что Европа может ввести санкции против тех, кто причастен к преследованию журналистов. Это не первое подобное заявление об атаках украинских властей на СМИ. На проблему не раз обращали внимание в Европарламенте и ОБСЕ. Впрочем, эксперты сомневаются, что выступление парламентария приведёт к каким-то позитивным изменением. Аналитики считают, что ЕС и дальше будет закрывать глаза на нарушения со стороны Киева. Специалисты связывают подобную риторику с приближающимися президентскими выборами на Украине, которые должны пройти в марте 2019 года.

Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович прокомментировал ситуацию со свободой слова на Украине. Как он отметил, многие каналы закрываются только из-за того, что они рассказывают правду. Более того, Рабинович обсудил сложившуюся ситуацию с рядом французских сенаторов. По его словам, они были шокированы этой информацией.

«Я предварительно разговаривал с очень многими сенаторами сейчас... Они в шоке просто от того, что мы им показали: как били наших журналистов, как это всё происходит», — заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, не должно быть такого, «чтобы люди боялись говорить правду, чтобы людей били и унижали только за то, что они выполняют свою работу». Рабинович также отметил, что с ограничением свободы слова необходимо бороться, поскольку в противном случае европейские страны могут ввести санкции «против тех людей, которые душат свободу слова».

Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве в декабре 2017 года

РИА Новости

Катастрофическую ситуацию в этой области отмечали ранее и другие украинские политики. Так, в октябре депутат Верховной рады Юрий Павленко раскритиковал принятую украинским парламентом резолюцию по санкциям против телеканалов NewsOne и «112 Украина». По его словам, никогда ранее «напрямую не вводилась цензура, не объявлялись санкции против телеканалов и никогда так откровенно перед выборами не зачищалось информационное пространство». В Европе тогда тоже выразили сильное беспокойство. Действующий вице-президент Европарламента Хейди Хаутала даже заявила, что лично будет следить за всеми судебными процессами и событиями вокруг украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

«Заслуга Европы»

Эксперты отмечают, что наступление на свободу слова на Украине происходило в том числе при попустительстве Запада. В Европе прекрасно знали о происходящем, но предпочитали не замечать этого, поскольку рассчитывали, что это поможет отмежеванию Украины от России, считают аналитики.

«Европе бы вспомнить, что её «заслуга» в происходящем на Украине колоссальная... Европа в курсе происходящего, но, видимо, была надежда на то, что таким образом они будут давить на Россию, получат преференции, санкции возымеют действие. Но не всё пошло по их плану: да, произошёл отрыв Украины от России, но они получили порядка €100 млрд убытков», — заявил политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT.

Впрочем, эксперт сомневается в том, что Рабиновичу действительно важно защитить свободу слова. По оценке политолога, заявления депутата связаны с приближающимися президентскими выборами на Украине, намеченными на март 2019 года.

«Почему именно сейчас такие прозрения? Время выборов, нужно рассказывать сказки и указывать на виновных в правильном ключе», — заключил эксперт.

Двойные стандарты

Между тем член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отмечает, что даже те украинские политики, которые сообщают о притеснениях СМИ, упоминают далеко не всех пострадавших журналистов. Например, дело об аресте главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского замалчивается уже почти полгода.

«Вышинский не их, так сказать, представитель. Это журналист, который работал в РИА Новости. А коль работает в РИА Новости, зачем за него заступаться? Приведу другой пример: Надежда Савченко. Когда Надежда Савченко находилась под стражей в России, в Европе все возмущались, ходили в футболках «Свободу Савченко». А сейчас Савченко находится в украинской тюрьме — и ничего, молчок», — подчеркнул Цеков.

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде

РИА Новости

Член Совфеда считает, что заявления Рабиновича и возмущение французских сенаторов никак не повлияют на ситуацию со свободой слова на Украине. Киев — союзник Брюсселя, а потому украинским властям готовы прощать многое, уверен Цеков.

«Европа — это сообщество с двойными стандартами, поэтому в кулуарах ЕС даже осуждают ситуацию на Украине, но тем не менее всячески поддерживают происходящее, — отметил российский сенатор. — Поддержка эта, в частности, выражается в постоянном продлении антироссийских санкций и вообще всей антироссийской риторике».

Свобода слова на Украине

Наступление на свободу слова началось на Украине после госпереворота в 2014 году. Когда представители СМИ стали писать о том, какими методами новое правительство пришло к власти, их начали преследовать и изгонять из страны.

Затем начали преследование и уничтожение тех, кто освещал конфликт на юго-востоке страны. Так, в зоне военных действий в Донбассе в 2014 году погибли специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, сотрудники телеканала «Россия» корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин.

Журналистов убивали и вне зоны боевых действий. В 2016 году при взрыве автомобиля в центре Киева погиб Павел Шеремет. Многие из этих преступлений до сих пор не раскрыты. Даже США обращают на это внимание и требуют проведения тщательного расследования.

15 мая 2018 года сотрудники СБУ ворвалисьв офис РИА Новости Украина в Киеве. Был арестован глава агентства Кирилл Вышинский, его обвинили в госизмене. Многие европейские и международные правозащитники назвали это прямым нарушением свободы слова. В ОБСЕ заявили, что обеспокоены продолжительным досудебным заключением журналиста. В России говорят о незаконности происходящего. 2 ноября у здания посольства Украины в Москве прошла акция солидарности с руководителем РИА Новости Украина, её участники вышли на улицу с лозунгом «Дело шито белыми нитками».