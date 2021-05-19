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Сообщения о смягчении позиции Белого дома по "Северному потоку-2" оценили в Кремле

19 мая 2021, 16:30  •  189 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
В Москве ждут официального подтверждения этой информации
Сообщения о том, что Белый дом намерен отказаться от санкционной политики в отношении оператора проекта "Северный поток-2", конечно, позитивны, но радоваться рано – официальных подтверждений этой информации пока нет. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя статьи в американской прессе в среду, 19 мая.
"Речь идет об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал",
– пояснил Песков. В то же время, он подчеркнул, что читать подобные сообщения гораздо лучше, чем предупреждения о готовящихся новых санкциях, пишет РИА "Новости".
Накануне портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил, что Белый дом передумал вводить санкции в отношении оператора проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG. При этом своего мнения по газопроводу в целом в американском руководстве не поменяли и по-прежнему намерены выступать против его ввода в эксплуатацию.
При этом эксперты полагают, что реальных инструментов, способных помешать реализации проекта, у Вашингтона нет. Поэтому он и пытается действовать на опережение, представляя ситуацию так, будто он просто передумал и согласился смягчить позицию.
"Северный поток-2" – газопровод, предназначенный для поставок газа из РФ напрямую в ФРГ. Из-за американских санкций строительство прерывалось почти на год. По данным на середину мая 2021 г., по дну Балтийского моря осталось проложить еще 80 км труб. Все разрешения, необходимые для завершения строительства, уже получены.
После того, как по газопроводу начнется подача российского газа европейским потребителям, Украина может лишиться 5 миллиардов долларов в год, предупредил руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

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