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Сообщения о болезни Эрдогана обсуждают в СМИ Ближнего Востока
11 октября 2021, 10:40 • 136 • Политика
Состояние турецкого лидера вызывает вопросы
Сообщения о пошатнувшемся здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снова выходят на первые полосы газет. С тревожной статьей под заголовком "Эрдоган не в порядке?" выступило иорданское издание Al Bawaba.
По мнению аналитиков, состояние турецкого лидера в последнее время вызывает вопросы: в интернете постоянно появляются видеоролики, где Эрдоган плохо выглядит, с трудом ходит, заговаривается и т.п. Одним из первых о возможной проблеме написал американский журнал Foreign Policy. Там предположили, что Эрдогана не стоит рассматривать в качестве претендента на следующий президентский срок в 2023 году, поскольку он уже слишком слаб. С аналогичной статьей вышла французская Le Point.
В администрации Эрдогана эти сообщения опровергают.
"Мы думали, что "фейковые новости" - это проблема социальных сетей. Но мы видим, что сейчас ведущие мировые СМИ грешат этим же – ложь легко распространяют даже крупные СМИ. Это тревожная ситуация",
– написал в своем "Твиттере" глава пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун. По-видимому, его слова не убедили зарубежную прессу: слухи о нездоровье турецкого лидера теперь муссируются в странах ближневосточного региона.
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