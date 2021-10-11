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Сообщения о болезни Эрдогана обсуждают в СМИ Ближнего Востока

11 октября 2021, 10:40  •  136 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Состояние турецкого лидера вызывает вопросы
Сообщения о пошатнувшемся здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана снова выходят на первые полосы газет. С тревожной статьей под заголовком "Эрдоган не в порядке?" выступило иорданское издание Al Bawaba.
По мнению аналитиков, состояние турецкого лидера в последнее время вызывает вопросы: в интернете постоянно появляются видеоролики, где Эрдоган плохо выглядит, с трудом ходит, заговаривается и т.п. Одним из первых о возможной проблеме написал американский журнал Foreign Policy. Там предположили, что Эрдогана не стоит рассматривать в качестве претендента на следующий президентский срок в 2023 году, поскольку он уже слишком слаб. С аналогичной статьей вышла французская Le Point.
В администрации Эрдогана эти сообщения опровергают.
"Мы думали, что "фейковые новости" - это проблема социальных сетей. Но мы видим, что сейчас ведущие мировые СМИ грешат этим же – ложь легко распространяют даже крупные СМИ. Это тревожная ситуация",
– написал в своем "Твиттере" глава пресс-службы Эрдогана Фахреттин Алтун. По-видимому, его слова не убедили зарубежную прессу: слухи о нездоровье турецкого лидера теперь муссируются в странах ближневосточного региона.
“Yalan haber”i sosyal medyanın sorunu zannediyorduk.

Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip.

Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor.

Bu endişe verici bir durum.

Her ikisi de YALAN

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