«Сообщений о неисправности от экипажа не было»: что известно о крушении самолёта Ан-148 в Подмосковье

Пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Домодедова в Орск, разбился в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Сотрудники МЧС уже обнаружили на месте крушения чёрный ящик. Пока что информации о возможных причинах катастрофы нет, однако в СК уже пояснили, что от экипажа не поступали сообщения о неисправностях. Что на данный момент известно о трагедии — в материале RT.

В воскресенье, 11 февраля, пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья. Самолёт выполнял рейс по маршруту Домодедово — Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших — трое детей. Также на борту Ан-148, предположительно, были двое иностранцев — граждане Швейцарии и Азербайджана.

Как сообщили в Росавиации, связь с Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлёта.

«В 14:21 по московскому времени из аэропорта Домодедово вылетел самолёт Ан-148 рейс 703 «Саратовских авиалиний» Москва — Орск. Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье.

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер также выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы.

Что известно о самолёте

Ближнемагистральный самолёт Ан-148 был разработан украинским концерном имени Антонова в 2000-х годах.

Первый полёт воздушное судно этого типа совершило в декабре 2004 года, а его эксплуатация началась с июня 2009 года.

Максимальная пассажировместимость Ан-148 — 80 человек, а максимальная дальность перелёта достигает 4400 км (в модификации Ан-148-100Е).

Упавший Ан-148 был выпущен Воронежским авиастроительным объединением. Его бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06). Он был введён в эксплуатацию в июне 2010 года — в состав воздушного флота авиакомпании «Россия». В феврале 2017 года его начали эксплуатировать «Саратовские авиалинии».

В августе 2011 года борт установил рекорд по налёту среди Ан-148 — 400 часов 45 минут.

Самолет Ан-148

РИА Новости

© Фото из архива: Марина Лысцева

Как сообщил заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров, сертификат лётной годности разбившегося самолёта Ан-148 истекал 1 июня 2018 года.

«Самолёт имел сертификат лётной годности воздушного судна до 1 июня 2018 года», — сообщил он ТАСС.

За штурвалом разбившегося Ан-148 находился пилот Валерий Губанов. У него было 2800 часов налёта на этом типе самолёта, а всего — 5000 часов налёта. Второй пилот — Сергей Гамбарян — имел 812 часов налёта. Эта же цифра совпадает с налётом на Ан-148.

О компании «Саратовские авиалинии»

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», которой принадлежал упавший самолёт, начинает свою историю с 19 сентября 1931 года.

В 1994 году было создано ОАО «Саратовские авиалинии».

В настоящий момент авиакомпания принадлежит ЗАО «Инвест-холдинг «Энергосоюз» и ООО «Союз-Энерго». Она выполняет как внутренние, так и международные чартерные и регулярные рейса.

В парке перевозчика числятся самолёты Ан-148, а также региональные самолёты предыдущего поколения Як-42Д. В Росавиации сообщили, что «Саратовские авиалинии» не имели в последнее время проблем с обеспечением безопасности полётов.

«В последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов в авиакомпании не было», — сказал глава ведомства Александр Нерадько.

При этом он пообещал провести внеплановую проверку авиаперевозчика.

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Тем временем, пользователи соцсетей рассказали о проблемах, с которым им приходилось сталкиваться при перелётах на самолётах «Саратовских авиалиний».

Наталия Баранкова написала в Instagram, что однажды её посадили на «расшатанный, убитый» ЯК-42, в котором некоторые кресла не принимали вертикальное положение, как того требуют правила безопасности на борту, а ремень и вовсе не работал.

«К слову, когда мы с мужем летом летели в Орск и обратно, так же боялись, долетим живые или нет! Да что уж там говорить, за все 2,5 года все мои полёты начинались и заканчивались одинаково! Тот, кто садился в этот самолёте, знает! Он абсолютно не пригоден к полётам! Весь расшатанный, убитый, при взлёте и посадке ужасные ощущения», — рассказала другая пользовательница Ани Мурадян.

Расследование авиакатастрофы

Комиссию по расследованию инцидента сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). По факту крушения самолёта Ан-148 было возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование уголовного дела о крушении Ан-148 Главному следственному управлению СК.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Южная транспортная прокуратура и Саратовская транспортная прокуратура начали проверку в связи с крушением, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства относительно осуществления техобслуживания самолета и работы диспетчерских служб.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, Ан-148 упал спустя четыре минуты после взлёта.

«По предварительным данным, самолёт Ан-148 11 февраля в 14:24 осуществил взлёт, но в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

Согласно информации СК, сведений о неисправности разбившегося самолёта от экипажа воздушного судна не поступало.

«На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В настоящее время следователи работают на месте крушения Ан-148, а также в Саратове, Орске, Оренбурге и в столичном аэропорту Домодедово.

«Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются её сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полёту, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета», — сообщили в СК.

Спасательные работы на месте крушения

Reuters

В рамках расследования уголовного дела изучается техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение борта к вылету. Следственный комитет проверяет все возможные версии случившегося.

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолёта и другие возможные варианты развития событий», — рассказали в ведомстве.

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства (МКАА) «Безопасность полётов» Сергей Мельниченко считает, что на данный момент трудно говорить о причинах катастрофы, однако в первую очередь будет рассматриваться человеческий фактор.

«Естественно, в ходе расследования исходят от наиболее часто встречающихся причин. На первом месте всегда стоит человеческий фактор. Это в 70-е годы прошлого века, когда авиация ещё была не очень надёжной, часто происходили отказы, которые члены экипажа парировать просто не могли. Сейчас техника надёжная, экипаж, я так понимаю, тоже опытный… Базы данных по безопасности полётов имеют много случаев, когда самолёты ни с того ни с сего терпели крушение. Причинами могут быть в том числе погодные условия либо техника. Всё это будет изучаться, но нам надо запастись терпением и подождать, пока появится проверенная информация», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Работы на месте ЧП

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения воздушного судна будет вестись круглосуточно.

«Продолжается поисково-спасательные операция. Спасательные работы будут вестись круглосуточно», — сказал он в ходе совещания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС.

В настоящее время в зоне трагедии работают более 500 человек и более 100 единиц техники. В группировке от МЧС России задействовано 107 единиц личного состава и 81 единица техники.

МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа Ан-148, следовавшего рейсом 6W703.

К настоящему моменту на месте трагедии найдены тела двух человек и обломки фюзеляжа, а также один чёрный ящик.

Части самолёта Ан-148 разбросало на мелкие обломки. В районе крушения большие сугробы, что осложняет работу спасателей. На месте трагедии работает снегоуборочная техника. По данным СК, радиус разброса фрагментов самолёта составляет не менее одного километра.

Спасатели МЧС развернули палаточный лагерь неподалёку от места крушения Ан-148. Как передаёт ТАСС, прибыли около десяти «КамАЗов» с оборудованием, специальной техникой, снегоходами и другим необходимым.

Министр транспорта РФ Максим Соколов уже провёл первое заседание правительственной опергруппы по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье. В понедельник, 12 февраля, в 12:00 пройдёт первое заседание в Минтрансе. Соколов сообщил, что для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза.

Министр транспорта РФ Максим Соколов

globallookpress.com

«Ввиду того, что, судя по всему, выживших в этой авиакатастрофе на данный момент нет, качество биоматериалов такое, что придётся делать экспертизу генную. Придётся собирать биоматериалы родственников», — сказал он.

Некоторых погибших, возможно, смогут установить путём обычного опознания, добавил он.

Борт МЧС со специалистами, которые проведут забор биоматериалов у родных погибших при крушении Ан-148, вылетит в Орск в понедельник. Об этом заявил журналистам полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Было принято решение для того, чтобы людей лишний раз не беспокоить, все экспертизы провести на месте и максимально ускорить этот процесс. Завтра соответствующий борт МЧС со специалистами должен быть в Орске, эти работы будут на месте организованы», — сказал он.

Между тем опознание тел погибших пройдёт в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«В связи с трагедией в Раменском районе Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро экспертизы», — сообщил он.

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в кратчайшие сроки собирается провести все процедуры для организации страховых выплат после крушения Ан-148. Как сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, каждый пассажир разбившегося самолёта был застрахован на 2 миллиона рублей.

Компания «АльфаСтрахование», где был застрахован упавший самолёт, заявила о готовности незамедлительно выплатить родным погибших в авиакатастрофе по 100 тысяч рублей в качестве предварительной выплаты.

Власти Подмосковья, в свою очередь, пообещали выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-148 дополнительно по 1 млн рублей.