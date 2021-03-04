Сообщение разведки заставило Байдена отказаться от второго удара по Сирии

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент отказался от второй воздушной атаки после получения разведданных

Соединенные Штаты намеревались атаковать в Сирии две цели во время воздушного удара по базам сил проиранского ополчения на территории страны, который был нанесен в ночь на 26 февраля. Однако позднее американцы отказались от одной атаки, передает издание The Wall Street Journal.

В источнике отсутствует информация о том, какой именно объект должен был стать целью американских воздушных сил в Сирии. Согласно приведенной информации, глава Белого дома Джо Байден получил разведывательные данные о том, что в квадрате находится мирное население – женщины и дети.

The Wall Street Journal также утверждает, что после проведенной военной операции Вашингтон направил Ирану послание, содержание которого не уточняется из-за конфиденциального характера.

"Ранее нераскрытый эпизод, связанный с применением силы США, стал неожиданным методическим подходом к принятию решений, в котором администрация Байдена стремилась уравновесить конкурирующие интересы в пороховой бочке на Ближнем Востоке. Цель заключалась в том, чтобы дать понять Ирану, что действующая команда Белого дома ответит на ракетную атаку 15 февраля в Ираке против коалиции, однако при этом не стремится к эскалации конфронтации с Тегераном, о чем заявили высокопоставленные представители администрации", – утверждает издание.

Буквально за 30 минут до атаки советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на втором объекте присутствуют женщины с детьми. В итоге, пишут американские журналисты, был нанесен лишь один удар.

В Пентагоне же заявили, что по итогам проведенной операции было уничтожено девять объектов.