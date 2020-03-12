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Сообщала о шести случаях насилия: Мать троих детей Мэйуэзера найдена мёртвой

12 марта 2020, 11:35  •  112 • В мире
Мать троих детей американского боксёра Флойда Мэйуэзера найдена мёртвой в своём автомобиле. Ранее Джози Харрис сообщала о шести случаях насилия со стороны спортсмена.
По данным портала TMZ, 40-летняя женщина была найдена в своей машине мёртвой после того как неизвестный позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место полицейские в доме погибшей никого не обнаружили.
Причина смерти бывшей девушки Мэйуэзера пока не установлена. По предварительным данным, следов насилия на её теле не обнаружено.
Мэйуэзер и Харрис состояли в отношениях с 1995 по 2010 год. У них родились трое детей.
В сентябре 2010 года боксёр избил Харрис на глазах у детей, за что и получил два месяца тюрьмы.
При этом всего за время отношений Харрис жаловалась в полицию на насилие со стороны партнёра не менее шести раз.

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