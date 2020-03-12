Сообщала о шести случаях насилия: Мать троих детей Мэйуэзера найдена мёртвой

По данным портала TMZ, 40-летняя женщина была найдена в своей машине мёртвой после того как неизвестный позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место полицейские в доме погибшей никого не обнаружили.

Причина смерти бывшей девушки Мэйуэзера пока не установлена. По предварительным данным, следов насилия на её теле не обнаружено.

Мэйуэзер и Харрис состояли в отношениях с 1995 по 2010 год. У них родились трое детей.

В сентябре 2010 года боксёр избил Харрис на глазах у детей, за что и получил два месяца тюрьмы.

При этом всего за время отношений Харрис жаловалась в полицию на насилие со стороны партнёра не менее шести раз.