Сообщается о переброске Турцией ЗРК Atilgan PMADS в Идлиб • 175 • Аналитика

Как стало известно, не дождавшись запрошенных у Соединенных Штатов ЗРК Patriot, турецкая армия начала переброску непосредственно в Сирию, в район Идлиба собственных средств ПВО ближнего радиуса действия. Подобное решение, скорее всего, свидетельствует о намерениях Анкары зайти еще дальше в эскалации разворачивающегося там конфликта, и попытке нанести реальный урон сдерживающим ее агрессивные намерения ВКС России.



Речь в данном случае идет о прибытии на идлибский театр военных действий неустановленного пока точно количества ЗРК ATILGAN PMADS (Pedestal-Mounted Air Defence Missile System) на шасси М113а2. Использовать данное оружие турки могут против сирийской авиации либо попытаться достать с его помощью самолеты наших ВКС. Подобное решение представляется довольно странным и скорее авантюрным, нежели продуманным и тактически обоснованным.







Упомянутые выше ATILGAN, по сути дела, представляют из себя тот же ПЗРК Stinger, только объединенный в кассету, которая вмещает четыре таких ракеты, и поставленный на колесную платформу.





В этой связи не лишним будет напомнить о недавнем применении ПЗРК Stinger по бомбардировщику Су-24М. Удар наносился с территории турецкого наблюдательного пункта в Каминасе. Отстрелив тепловые ловушки и выполнив противоракетный маневр, наш пилот сумел уйти от выпущенных ракет.



Запросив у Вашингтона прикрытие с помощью двух батарей Patriot своей южной границы с Сирией, Анкара, по сути дела, расписалась в собственном желании и далее продолжать наступление против сил Дамаска в Идлибе, при этом в случае необходимости нанося удары и по российским войскам. В любом другом случае, кроме опасения ответных действий наших ВКС, которые, по всем правилам, должны последовать за подобными проявлениями агрессии, американские ЗРК туркам попросту не были бы нужны. Естественно, рассчитывать на использование в качестве защиты от российской авиации российских же С-400 «Триумф», которые, кстати говоря, на сегодняшний день так и не активированы, было бы в корне неправильно.



Тем не менее, Анкара продолжает упорно наращивать собственную группировку на сирийской территории. Номенклатура перебрасываемой туда техники и вооружений позволяет предположить, что турецкие «стратеги» никак не могут отказаться от мысли о массированном наступлении. Есть сведения о развертывании вооруженными силами Турции на границе с Сирией 302-миллиметровых ракетных систем залпового огня T-300. Заявленная дальность огня этого оружия составляет 120 км. Предназначено оно для уничтожения «приоритетных целей», таких, как командные пункты, радары и средства ПВО противника.



Как видим, турецкая сторона пытается «поднимать ставки» в противостоянии, и без того грозящем перейти в полномасштабные военные действия, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Как стало известно, не дождавшись запрошенных у Соединенных Штатов ЗРК Patriot, турецкая армия начала переброску непосредственно в Сирию, в район Идлиба собственных средств ПВО ближнего радиуса действия. Подобное решение, скорее всего, свидетельствует о намерениях Анкары зайти еще дальше в эскалации разворачивающегося там конфликта, и попытке нанести реальный урон сдерживающим ее агрессивные намерения ВКС России.Речь в данном случае идет о прибытии на идлибский театр военных действий неустановленного пока точно количества ЗРК ATILGAN PMADS (Pedestal-Mounted Air Defence Missile System) на шасси М113а2. Использовать данное оружие турки могут против сирийской авиации либо попытаться достать с его помощью самолеты наших ВКС. Подобное решение представляется довольно странным и скорее авантюрным, нежели продуманным и тактически обоснованным.Упомянутые выше ATILGAN, по сути дела, представляют из себя тот же ПЗРК Stinger, только объединенный в кассету, которая вмещает четыре таких ракеты, и поставленный на колесную платформу.В этой связи не лишним будет напомнить о недавнем применении ПЗРК Stinger по бомбардировщику Су-24М. Удар наносился с территории турецкого наблюдательного пункта в Каминасе. Отстрелив тепловые ловушки и выполнив противоракетный маневр, наш пилот сумел уйти от выпущенных ракет.Запросив у Вашингтона прикрытие с помощью двух батарей Patriot своей южной границы с Сирией, Анкара, по сути дела, расписалась в собственном желании и далее продолжать наступление против сил Дамаска в Идлибе, при этом в случае необходимости нанося удары и по российским войскам. В любом другом случае, кроме опасения ответных действий наших ВКС, которые, по всем правилам, должны последовать за подобными проявлениями агрессии, американские ЗРК туркам попросту не были бы нужны. Естественно, рассчитывать на использование в качестве защиты от российской авиации российских же С-400 «Триумф», которые, кстати говоря, на сегодняшний день так и не активированы, было бы в корне неправильно.Тем не менее, Анкара продолжает упорно наращивать собственную группировку на сирийской территории. Номенклатура перебрасываемой туда техники и вооружений позволяет предположить, что турецкие «стратеги» никак не могут отказаться от мысли о массированном наступлении. Есть сведения о развертывании вооруженными силами Турции на границе с Сирией 302-миллиметровых ракетных систем залпового огня T-300. Заявленная дальность огня этого оружия составляет 120 км. Предназначено оно для уничтожения «приоритетных целей», таких, как командные пункты, радары и средства ПВО противника.Как видим, турецкая сторона пытается «поднимать ставки» в противостоянии, и без того грозящем перейти в полномасштабные военные действия, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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