Сообщается о переброске Турцией комплекса РЭБ KORAL в Сирию: против кого собирается использовать • 25 • Аналитика

Появились сведения о переброске в Сирию системы радиоэлектронной борьбы Aselsan Koral («Коралл»). Фотография грузового автомобиля с РЭБ опубликована в одном из сообществ «Твиттера».



Активизация боевых действий в Идлибе, в которые уже ввязалась турецкая армия, потребовали от Анкары более решительных действий. В Сирию продолжают перебрасывать бронетехнику и личный состав турецких сухопутных войск и сил специального назначения, но требуется и авиационная поддержка операции. Соответственно, возникла потребность и в комплексах радиоэлектронной борьбы.







Сейчас поддержка турецких войск осложняется тем, что Россия не открывает воздушное пространство Сирии. Поэтому в Турции рассматривают два возможных сценария развития событий. Первый сценарий – Анкаре все же удастся убедить Москву не препятствовать действиям турецкой авиации в сирийском воздушном пространстве.



Второй сценарий – в случае отказа открыть воздушное пространство Турция может действовать и с собственной территории, обстреливая САА в Идлибе ракетами и нанося авиационные удары. При этом турецкая авиация и артиллерия будут неуязвимы для противника, так как на ответный удар по территории Турции никто не решится. Комплексам радиоэлектронной борьбы предстоит сыграть во втором случае очень важную роль. Ранее появились сведения о том, что удар по сирийскому Ми-17 мог нанести турецкий F-16C из воздушного пространства Турции.





KORAL, о котором идет речь, представляет собой наземную систему радиоэлектронной борьбы, разработанную для подавления радаров противника. Это относительно новая техника турецкого производства, разработанная и созданная компанией Aselsan. Она в состоянии находить, перехватывать, анализировать, определять направление нескольких обычных и сложных типов радиолокационных сигналов, а также обманывать и нейтрализовать радары противника. KORAL подавляет локаторы и бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов, ракет, закрывает «зонтиком» турецкие военные объекты от вражеских радиолокационных систем.





Один операционный блок состоит из четырех систем электронной поддержки ED и одной системы электронной атаки ET. Каждая из систем устанавливается на грузовом автомобиле. Системы KORAL могут охватывать район до 200 км в глубину. Для охвата провинции Идлиб этого может быть вполне достаточно.



В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Турции находится 5 систем радиоэлектронной борьбы KORAL. В 2016 г. все они были развернуты на турецко-сирийской границе, а затем сыграли ключевую роль в операции «Источник мира». Тогда KORAL смогли создать помехи для систем связи противника. Поэтому, учитывая территориальную близость мест базирования, не выглядит невероятным заявление о том, что Турция действительно перебросила один или несколько комплексов KORAL в Сирию.



KORAL не волшебная палочка, но он обладает очень важными способностями. Например, в чрезвычайных ситуациях он может обеспечить меньшую уязвимость турецких военных самолетов в сирийском воздушном пространстве,

- пишет турецкий военный эксперт Туран Огуз.



В то же время, турецкий аналитик подчеркивает, что поскольку системы радиоэлектронной борьбы используются практически всеми сторонами, участвующими в сирийской войне, события могут выйти из-под контроля по причине банальной путаницы в воздушном пространстве Сирии. Тем более, что важнейшими оппонентами KORAL станут российские средства противовоздушной обороны, находящиеся на вооружении сирийских правительственных войск, а также развернутые российской группировкой в Сирии.





Рядовые турецкие пользователи Сети, тем временем, озабочены вопросами безопасности комплекса РЭБ. Так, некто Фатих интересуется, не станет ли вероятной угроза удара по турецкому комплексу РЭБ противотанковыми средствами противника.



Тем не менее, у Турции есть очень серьезное преимущество – территориальная близость к зоне боевых действий. От турецкой границы до окраин центра провинции Идлиб – немногим более 30 километров. Это открывает большие возможности для ударов и авиации, и артиллерии. Туран Огуз напоминает, что даже без вхождения в воздушное пространство Сирии, турецкие вооруженные силы могут использовать целый ряд ракет, которые спокойно смогут поражать цели в окрестностях Идлиба. Появились сведения о переброске в Сирию системы радиоэлектронной борьбы Aselsan Koral («Коралл»). Фотография грузового автомобиля с РЭБ опубликована в одном из сообществ «Твиттера».Активизация боевых действий в Идлибе, в которые уже ввязалась турецкая армия, потребовали от Анкары более решительных действий. В Сирию продолжают перебрасывать бронетехнику и личный состав турецких сухопутных войск и сил специального назначения, но требуется и авиационная поддержка операции. Соответственно, возникла потребность и в комплексах радиоэлектронной борьбы.Сейчас поддержка турецких войск осложняется тем, что Россия не открывает воздушное пространство Сирии. Поэтому в Турции рассматривают два возможных сценария развития событий. Первый сценарий – Анкаре все же удастся убедить Москву не препятствовать действиям турецкой авиации в сирийском воздушном пространстве.Второй сценарий – в случае отказа открыть воздушное пространство Турция может действовать и с собственной территории, обстреливая САА в Идлибе ракетами и нанося авиационные удары. При этом турецкая авиация и артиллерия будут неуязвимы для противника, так как на ответный удар по территории Турции никто не решится. Комплексам радиоэлектронной борьбы предстоит сыграть во втором случае очень важную роль. Ранее появились сведения о том, что удар по сирийскому Ми-17 мог нанести турецкий F-16C из воздушного пространства Турции.KORAL, о котором идет речь, представляет собой наземную систему радиоэлектронной борьбы, разработанную для подавления радаров противника. Это относительно новая техника турецкого производства, разработанная и созданная компанией Aselsan. Она в состоянии находить, перехватывать, анализировать, определять направление нескольких обычных и сложных типов радиолокационных сигналов, а также обманывать и нейтрализовать радары противника. KORAL подавляет локаторы и бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов, ракет, закрывает «зонтиком» турецкие военные объекты от вражеских радиолокационных систем.Один операционный блок состоит из четырех систем электронной поддержки ED и одной системы электронной атаки ET. Каждая из систем устанавливается на грузовом автомобиле. Системы KORAL могут охватывать район до 200 км в глубину. Для охвата провинции Идлиб этого может быть вполне достаточно.В настоящее время на вооружении военно-воздушных сил Турции находится 5 систем радиоэлектронной борьбы KORAL. В 2016 г. все они были развернуты на турецко-сирийской границе, а затем сыграли ключевую роль в операции «Источник мира». Тогда KORAL смогли создать помехи для систем связи противника. Поэтому, учитывая территориальную близость мест базирования, не выглядит невероятным заявление о том, что Турция действительно перебросила один или несколько комплексов KORAL в Сирию.- пишет турецкий военный эксперт Туран Огуз.В то же время, турецкий аналитик подчеркивает, что поскольку системы радиоэлектронной борьбы используются практически всеми сторонами, участвующими в сирийской войне, события могут выйти из-под контроля по причине банальной путаницы в воздушном пространстве Сирии. Тем более, что важнейшими оппонентами KORAL станут российские средства противовоздушной обороны, находящиеся на вооружении сирийских правительственных войск, а также развернутые российской группировкой в Сирии.Рядовые турецкие пользователи Сети, тем временем, озабочены вопросами безопасности комплекса РЭБ. Так, некто Фатих интересуется, не станет ли вероятной угроза удара по турецкому комплексу РЭБ противотанковыми средствами противника.Тем не менее, у Турции есть очень серьезное преимущество – территориальная близость к зоне боевых действий. От турецкой границы до окраин центра провинции Идлиб – немногим более 30 километров. Это открывает большие возможности для ударов и авиации, и артиллерии. Туран Огуз напоминает, что даже без вхождения в воздушное пространство Сирии, турецкие вооруженные силы могут использовать целый ряд ракет, которые спокойно смогут поражать цели в окрестностях Идлиба. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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