Сообразим на двоих. Экономический форум Путина и Макрона • 23 • Аналитика







Путин повторил старую формулу: «Европа от Лиссабона до Владивостока» и выступил с новой: «Существует угроза экономического кризиса, с которым мир ещё не сталкивался». Эта угроза имеет имя – Дональд Трамп, о чём Владимир Владимирович не сказал. Макрон известил мир о том, что «намерен добиваться финансового суверенитета Франции», понятно, что от США Дональда Трампа, о чём он тоже не сказал.





Стоит отметить заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, что США пытаются «воспрепятствовать строительству «Северного потока – 2», но он «надеется, что Европа устоит». И слова Абэ о том, что мир находится «на поворотном этапе истории».



Накануне саммита в Петербурге Макрон заявил: «Россия – великая страна, принадлежащая к нашей среде. Россия может быть партнёром». А в Петербурге он вспомнил о Пушкине, Достоевском и Толстом как о культурных связях России и Европы. Путин как бы в память об этих исторических связях пообещал «помочь Европе с безопасностью». Другими словами, ПМЭФ был не только экономическим, но ещё и антиамериканским, и антитрамповским.



Поэтому по Петербургскому форуму был нанесён явно спланированный медийный удар международной голландской следственной группой, которая именно в эти дни официально обвинила Россию в причастности к гибели малайзийского «Боинга» над Украиной. Голландия и Австралия официально потребовали от России признаться в этом, как Англия в «деле Скрипалей».



Позиция России, естественно, аналогична отношению к английскому «делу Скрипалей»: «Мы не допущены к следствию, поэтому не можем ему доверять». На прямой вопрос ведущего форума «Ракета была российская?» Путин ответил прямо: «Нет, конечно». Россия выигрывает на ПМЭФ темп в информационной и дипломатической войне, но США пытаются нивелировать его голландским вбросом о причастности России к гибели малайзийского авиалайнера.







Отстаивая свои стратегические интересы, США продолжают раскалывать Европу де-факто, на старосуверенную во главе с Германией, Францией, Италией, и проамериканскую во главе с Англией, Польшей и примкнувшей к ним Голландией. Макрон едет к Путину в Петербург, Меркель — в Сочи, Англия же с Голландией упражняются в антироссийских провокациях. О чём всё это говорит? Когда в мире «стало правилом нарушение правил», по словам Владимира Путина.



Благодаря последним инициативам Трампа США одновременно увязли в Корее и в Иране. Они умудрились рассорились со своими европейскими друзьями по иранской ядерной сделке, а с Японией — по ситуации в Корее, где начался межкорейский диалог. Япония боится сближения Северной и Южной Кореи в любой форме, потому что оно будет направлено против Японии, хотя бы по причинам давней исторической неприязни. Поэтому Абэ приехал на ПМЭФ и был весьма любезен с Путиным, как и Макрон, и намекал на желании Японии участвовать в освоении Северного морского пути.



Глобалист Обама не будировал эти международные проблемы, великий американист Трамп рассекает их, как Александр Македонский рассёк Гордиев узел. Но Трамп не Македонский, который тоже ведь закончил плохо: он не смог создать свою империю, все его завоевания рассыпались сразу после его смерти.



Трамп строит вместо глобалистского проамериканского мира новый мир Pax Americana с позиции грубой военной силы, «ядерных канонерок». В результате корейский, иранский и европейско-украинский кризисы могут слиться, и вот тогда с миром может случиться «кризис, с которым он ещё никогда не сталкивался». Не только экономический. «Пожалуйста, позвоните или напишите мне»



Главный европейский участник Петербургского форума Макрон говорит о «защите европейских ценностей» и вспоминает Пушкина и Достоевского как европейские ценности. А как же проамериканские «западные ценности»? Главный посыл Макрона: Франция – независимая страна, и сама выстраивает свои отношения в мире. За этими общими словами стоит антитрамповский смыл: Макрон настаивает на независимости от США и даже подкрепляет это инвестпроектами в России на один миллиард евро.



Англосаксонская пресса объясняет успех Петербургского форума тем, что «Трамп напугал всех», и все ринулись в Петербург на встречу с Путиным. Однако в политике важен результат. Бедняга Маккейн всё-таки не так уж не прав, когда говорит, что Трамп в сговоре с Путиным. К нему как бы присоединяется сегодня известный экономист Джеффри Сакс: «В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли…» Если абстрагироваться от экономического содержания ПМЭФ, то это был форум Путина и Макрона. Премьер Японии Абэ и другие высокие гости привлекали меньшее внимание. Путин и Макрон выступили и с самыми далеко идущими заявлениями.Путин повторил старую формулу: «Европа от Лиссабона до Владивостока» и выступил с новой: «Существует угроза экономического кризиса, с которым мир ещё не сталкивался». Эта угроза имеет имя – Дональд Трамп, о чём Владимир Владимирович не сказал. Макрон известил мир о том, что «намерен добиваться финансового суверенитета Франции», понятно, что от США Дональда Трампа, о чём он тоже не сказал.Стоит отметить заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, что США пытаются «воспрепятствовать строительству «Северного потока – 2», но он «надеется, что Европа устоит». И слова Абэ о том, что мир находится «на поворотном этапе истории».Накануне саммита в Петербурге Макрон заявил: «Россия – великая страна, принадлежащая к нашей среде. Россия может быть партнёром». А в Петербурге он вспомнил о Пушкине, Достоевском и Толстом как о культурных связях России и Европы. Путин как бы в память об этих исторических связях пообещал «помочь Европе с безопасностью». Другими словами, ПМЭФ был не только экономическим, но ещё и антиамериканским, и антитрамповским.Поэтому по Петербургскому форуму был нанесён явно спланированный медийный удар международной голландской следственной группой, которая именно в эти дни официально обвинила Россию в причастности к гибели малайзийского «Боинга» над Украиной. Голландия и Австралия официально потребовали от России признаться в этом, как Англия в «деле Скрипалей».Позиция России, естественно, аналогична отношению к английскому «делу Скрипалей»: «Мы не допущены к следствию, поэтому не можем ему доверять». На прямой вопрос ведущего форума «Ракета была российская?» Путин ответил прямо: «Нет, конечно». Россия выигрывает на ПМЭФ темп в информационной и дипломатической войне, но США пытаются нивелировать его голландским вбросом о причастности России к гибели малайзийского авиалайнера.Отстаивая свои стратегические интересы, США продолжают раскалывать Европу де-факто, на старосуверенную во главе с Германией, Францией, Италией, и проамериканскую во главе с Англией, Польшей и примкнувшей к ним Голландией. Макрон едет к Путину в Петербург, Меркель — в Сочи, Англия же с Голландией упражняются в антироссийских провокациях. О чём всё это говорит? Когда в мире «стало правилом нарушение правил», по словам Владимира Путина.Благодаря последним инициативам Трампа США одновременно увязли в Корее и в Иране. Они умудрились рассорились со своими европейскими друзьями по иранской ядерной сделке, а с Японией — по ситуации в Корее, где начался межкорейский диалог. Япония боится сближения Северной и Южной Кореи в любой форме, потому что оно будет направлено против Японии, хотя бы по причинам давней исторической неприязни. Поэтому Абэ приехал на ПМЭФ и был весьма любезен с Путиным, как и Макрон, и намекал на желании Японии участвовать в освоении Северного морского пути.Глобалист Обама не будировал эти международные проблемы, великий американист Трамп рассекает их, как Александр Македонский рассёк Гордиев узел. Но Трамп не Македонский, который тоже ведь закончил плохо: он не смог создать свою империю, все его завоевания рассыпались сразу после его смерти.Трамп строит вместо глобалистского проамериканского мира новый мир Pax Americana с позиции грубой военной силы, «ядерных канонерок». В результате корейский, иранский и европейско-украинский кризисы могут слиться, и вот тогда с миром может случиться «кризис, с которым он ещё никогда не сталкивался». Не только экономический.Главный европейский участник Петербургского форума Макрон говорит о «защите европейских ценностей» и вспоминает Пушкина и Достоевского как европейские ценности. А как же проамериканские «западные ценности»? Главный посыл Макрона: Франция – независимая страна, и сама выстраивает свои отношения в мире. За этими общими словами стоит антитрамповский смыл: Макрон настаивает на независимости от США и даже подкрепляет это инвестпроектами в России на один миллиард евро.Англосаксонская пресса объясняет успех Петербургского форума тем, что «Трамп напугал всех», и все ринулись в Петербург на встречу с Путиным. Однако в политике важен результат. Бедняга Маккейн всё-таки не так уж не прав, когда говорит, что Трамп в сговоре с Путиным. К нему как бы присоединяется сегодня известный экономист Джеффри Сакс: «В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли…» Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 23 Источник Похожие новости Суворовская каша Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции Трамп нанес неожиданный удар по международному престижу США

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