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Сонный Джо вернул США во времена Дикого Запада. Байден насмешил американцев очередной оговоркой

22 апреля 2021, 07:05  •  160 • Политика
Президент США Джо Байден насмешил американцев очередной оговоркой. Сонный Джо случайно вернул свою страну во времена Дикого Запада.
Забавный казус произошёл во время выступления по ситуации с коронавирусом. Американский лидер рассказывал о том, как правильно бороться с эпидемией, и привёл в пример некую директора салона красоты, которая позаботилась о том, чтобы её сотрудники и клиенты получили вакцину. При этом хозяин Белого дома оговорился и вместо слова "салон", сказал "салун" - так было принято называть бары во времена Дикого Запада.
Директор салона потратила силы и время, чтобы её сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна... сотрудники помогали клиентам записываться на вакцинацию, - сказал президент.
Стоит отметить, что Байден сам заметил свою ошибку и попытался всё свести к шутке.
Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю, - заключил он.
Многих американских интернет-пользователей насмешила оговорка президента. Так, например Sally Wach в шутку призналась, что действительно пошла в салун, как только сделала прививку.
Верно, чёрт возьми! Я отправилась в салун, как только вакцинировалась. Байден - национальное достояние, - пишет она в Twitter.
Пользовательнице Laura понравилось, как политик попытался выйти из неловкой ситуации.
Комментарий Байдена, поправляющий слово "салун", потрясающий, - считает она.
А пользователь JanEX признался, что в принципе готов на оба варианта.
Я обожаю Байдена. Какого чёрта, оба варианта хороши - и салун, и салон.
Отметим, что Байден уже не в первый раз заговаривается и забывает имена. Так, например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, а свою внучку Натали - своим сыном Бо.

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