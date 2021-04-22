Сонный Джо вернул США во времена Дикого Запада. Байден насмешил американцев очередной оговоркой

Президент США Джо Байден насмешил американцев очередной оговоркой. Сонный Джо случайно вернул свою страну во времена Дикого Запада.

Забавный казус произошёл во время выступления по ситуации с коронавирусом. Американский лидер рассказывал о том, как правильно бороться с эпидемией, и привёл в пример некую директора салона красоты, которая позаботилась о том, чтобы её сотрудники и клиенты получили вакцину. При этом хозяин Белого дома оговорился и вместо слова "салон", сказал "салун" - так было принято называть бары во времена Дикого Запада.

Директор салона потратила силы и время, чтобы её сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна... сотрудники помогали клиентам записываться на вакцинацию, - сказал президент.

Стоит отметить, что Байден сам заметил свою ошибку и попытался всё свести к шутке.

Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю, - заключил он.

Многих американских интернет-пользователей насмешила оговорка президента. Так, например Sally Wach в шутку призналась, что действительно пошла в салун, как только сделала прививку.

Верно, чёрт возьми! Я отправилась в салун, как только вакцинировалась. Байден - национальное достояние, - пишет она в Twitter.

Пользовательнице Laura понравилось, как политик попытался выйти из неловкой ситуации.

Комментарий Байдена, поправляющий слово "салун", потрясающий, - считает она.

А пользователь JanEX признался, что в принципе готов на оба варианта.

Я обожаю Байдена. Какого чёрта, оба варианта хороши - и салун, и салон.

Отметим, что Байден уже не в первый раз заговаривается и забывает имена. Так, например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, а свою внучку Натали - своим сыном Бо.