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Сонный Джо вернул США во времена Дикого Запада. Байден насмешил американцев очередной оговоркой
22 апреля 2021, 07:05 • 160 • Политика
Президент США Джо Байден насмешил американцев очередной оговоркой. Сонный Джо случайно вернул свою страну во времена Дикого Запада.
Забавный казус произошёл во время выступления по ситуации с коронавирусом. Американский лидер рассказывал о том, как правильно бороться с эпидемией, и привёл в пример некую директора салона красоты, которая позаботилась о том, чтобы её сотрудники и клиенты получили вакцину. При этом хозяин Белого дома оговорился и вместо слова "салон", сказал "салун" - так было принято называть бары во времена Дикого Запада.
Стоит отметить, что Байден сам заметил свою ошибку и попытался всё свести к шутке.
Многих американских интернет-пользователей насмешила оговорка президента. Так, например Sally Wach в шутку призналась, что действительно пошла в салун, как только сделала прививку.
Пользовательнице Laura понравилось, как политик попытался выйти из неловкой ситуации.
А пользователь JanEX признался, что в принципе готов на оба варианта.
Отметим, что Байден уже не в первый раз заговаривается и забывает имена. Так, например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, а свою внучку Натали - своим сыном Бо.
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