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"Сонный Джо" и "продажная Хиллари": подборка лучших приколов от Трампа - видео

03 ноября 2020, 11:35  •  63 • Политика
Дональд Трамп. Фото: AP/TASS
На основе перлов лидера США даже издали книгу
Действующий президент Америки Дональд Трамп обрел громкую славу среди электората и политических сторонников не только за счет особенностей ведения дел в Белом доме, но и за счет остроумных высказываний, афоризмов и едких прозвищ, которыми он наделяет своих оппонентов.
Высказывание лидера США "Make America Great Again" ("Вернем Америке былое величие") превратилось в крылатую фразу и претендует на то, чтобы стать настоящим лозунгом американского общества.
Кстати, в некоторых городах США были организованы специальные выставки лучших "твиттов" от Трампа. А еще издана целая книга "Президентская "Твиттер-библиотека".
По мнению многих наблюдателей, лучше всего Трампу даются прозвища. Своего оппонента на предыдущих выборах Хиллари Клинтон нынешний глава Белого дома окрестил "Продажная Хиллари". Текущий соперник Трампа в предвыборной гонке Джо Байден с легкой руки Дональда стал "Сонным Джо".
При этом Трамп активно раздает прозвища и зарубежным коллегам. Так, он прозвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына "Маленький ракетчик", а шестого президента Египта Абдулу-Фаттах Ас-Сиси "Мой любимый диктатор", передает RTVI.
Прославился Трамп и множеством неловких ситуаций, в которые успел попасть за время президентства. Одну из видеоподборок публикует Русская служба BBC.
Сегодня в США проходят выборы президента. Ранее политолог Дмитрий Абзалов рассказал, чем для России может обернуться новое президентство Трампа.

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