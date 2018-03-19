Сон в ночь после выборов

Лечь на мамины колени

Так приятно на Тверской,

Позабыв про бюллетени

В суматохе городской.

Хорошо во сне и сладко

Наблюдать, как по земле

Скачет резвая лошадка -

И не где-то, а в Кремле.

Бьет копытом. Ржёт культурно.

А навстречу ей, как встарь,

Избиратели и урна.

Моя мамочка... И царь...

По бокам стоят бабайки.

С ними рядом сто волков,

Жириновский и Сурайкин,

И ещё Борис Титов.

Экзит-пулы. Споры. Вести.

ЦИК. Прогнозы. Партбюро.

Я от них бегу на месте,

А хотелось бы в метро.

Снятся лебеди и гуси...

И Кощей для куражу...

Завтра в садике Марусе

Все, как было, расскажу.