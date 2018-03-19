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Сон в ночь после выборов
19 марта 2018, 00:39 • 46 • В России
Лечь на мамины колени
Так приятно на Тверской,
Позабыв про бюллетени
В суматохе городской.
Хорошо во сне и сладко
Наблюдать, как по земле
Скачет резвая лошадка -
И не где-то, а в Кремле.
Бьет копытом. Ржёт культурно.
А навстречу ей, как встарь,
Избиратели и урна.
Моя мамочка... И царь...
По бокам стоят бабайки.
С ними рядом сто волков,
Жириновский и Сурайкин,
И ещё Борис Титов.
Экзит-пулы. Споры. Вести.
ЦИК. Прогнозы. Партбюро.
Я от них бегу на месте,
А хотелось бы в метро.
Снятся лебеди и гуси...
И Кощей для куражу...
Завтра в садике Марусе
Все, как было, расскажу.
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