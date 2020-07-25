Сон разума рождает чудовищ. Что прячется в океанских глубинах • 124 • Аналитика © Depositphotos / kelpfish Морские чудища будоражили воображение людей с тех пор, как они научились перемещаться по водной поверхности. Масса различных преданий, описаний, даже свидетельств. Гигантские спруты с огромными щупальцами, мегарыбы с отвратительными мордами… Могли ли древние мореплаватели сталкиваться с чем-то подобным? Может быть, действительно в глубинах океана жило что-то огромное? А, может, и сейчас живет? Или сон разума рождает чудовищ? В июле 2002 года на пляже австралийского острова Тасмания нашли здоровую тушу жуткого вида. Весом 250 килограммов, в длину 15 метров, щупальца и вовсе 18 метров, если растянуть. Вес для таких размеров не очень большой, должен был при жизни весить как минимум тонну. Сделали вывод – дар моря болел. Ну или поиздержался в конце своего пути. Заметили, что щупальца – длиннющие мышцы. Что это за дрянь? © Фото : аккаунт в twitter Preeti Desai Сушество, обнаруженное на пляже в Техасе Пресса сразу побежала строчить выводы – найдены подтверждения морских чудищ: ну все, больше в воду ни ногой! Ученые были в оценках осторожнее и сообщили, что это, скорее всего, гигантский кальмар – персона редкая, плохо изученная. Подняли старые папки, выяснилось, что и раньше выкидывало подобных в мертвом виде – в 1986-ом и 1991-ом. Поскольку морской гад сохранился вполне неплохо, то его – нет, не стали варить, а отправили в музей Хобарта, предварительно набив соломой (ну или чем там сейчас набивают). "На самом деле этот случай никакой сенсацией не является, – рассказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Института океанологии, кандидат биологических наук Александр Агафонов. – Существование гигантских кальмаров было доказано уже в 19-ом веке, а к двадцатым годам двадцатого (столетия, – ред.) они уже были хорошо описаны. Они обитают на большой глубине и их там несколько разных видов. Известно, что ими питаются кашалоты – ныряют за ними на большую глубину до километра". © Фото : Ocean Hunter Гигантские кальмары, впрочем, несколько меньше найденной находки. Обычно не превышают в длину 8 метров. В 2004 году японским исследователям даже удалось их заснять в естественной среде. Есть еще "Арктический гигантский кальмар" или "колоссальный кальмар", который обитает в так называемом Южном океане у берегов Антарктиды. Он крупнее – в основном до 10 метров. Но, видимо, некоторые особи могут достигать и большей величины. Судя по всему, представителя этого вида и выбросило в Тасмании на берег. Если обратить внимание на древние рисунки с изображением морских чудищ, то можно предположить, что именно большие кальмары стали их прообразом. Животное редкое, увидеть почти невозможно, а если увидишь – то и вправду можно испугаться. Ну а дальше рассказами и пересказами оно может вырасти в разы, стать злобным и начать ломать мачты и топить корабли. Страх разума рождает чудовищ еще охотнее, чем сон. © Depositphotos / estebande Нападение кракена на корабль Впрочем, насколько изучены морские глубины? Есть ли шанс там встретить что-то большое и страшное из легенд? Александр Агафонов считает, что глубины океана изучены весьма относительно: "Экспедиции, которые проходят на глубинах, каждый год открывают то новый вид рыб, то моллюсков. Неоткрытых видов еще очень много. Есть такое понятие – глубоководный гигантизм. То есть схожие виды именно на глубине действительно достигают больших размеров. Это свойство глубоководной фауны. Однозначного ответа – с чем это связано, пока нет. Этим объемам не мешает давление воды, оно уравновешивается внутренним – эти организмы фактически состоят из той же воды. А вот темнота заставляет их приспосабливаться и развивать иные органы чувств. Вообще надо сказать, что сейчас экспедиции уже доказали, что океаны обитаемы до самого дна. Даже в самых глубоких местах планеты кто-то живет". © Flickr / gnews Бездна Географически океан тоже изучен неравномерно. Это связано и с удаленностью от берегов (чем дальше, тем дороже экспедиция) и с более сложными условиями. Поэтому наименее изучен уже упоминавшийся Южный океан (южная часть Атлантического, Индийского и Тихого океанов), особенно у берегов Антарктиды. А вот в пресной воде что-то такое гигантское неизведанное встретить невозможно. Во-первых, все смертны, даже чудища. Если и было что-то незамеченное тайное, то, скорее всего, оно не благополучно прячется, а неблагополучно давно сдохло. Во-вторых, чтобы выжить какому-то крупному неизвестному виду – допустим лохнесскому чудовищу, нужна необходимая популяция – примерно около ста особей. Не заметить каких-то сто гигантов в каком-нибудь озере в течение тысячелетий соседства человек просто не мог. © AP Photo / Norm Goldstein Макет "Несси" в Музее Лох-Несского чудовища в Шотландии Есть и еще один стереотип. Загрязненная вода может стать причиной мутации, и что-нибудь вполне обычное может вырасти до больших размеров и принять жуткие формы. Александр Агафонов поясняет, что вообще вся эволюция построена на мутациях, только работает это несколько иначе: "Постоянно происходят какие-то изменения. Если изменения плохо соотносятся – то начинается вымирание, если мутации помогают выжить, то это закрепляется и передается поколениями. Но надо понимать, что все это происходит не мгновенно, а на протяжении очень многих поколений. Генетики, к примеру, работают с мухой-дрозофилом, потому что в течение нескольких месяцев можно получить десятое поколение. Можно заниматься генетикой и на слонах, но тогда первые результаты станут ясны через несколько тысяч лет. Если в организме происходят ураганные мутации – к примеру, после радиоактивного излучения, то это путь к смерти, а не к видоизменению. Он нежизнеспособен и ведет к вымиранию". Автор Артур Бобров, радио Sputnik В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале . Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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