«Сомнительное обоснование»: зачем США поставили в Европу крупнейшую за последние 20 лет партию боеприпасов

Американские ВВС перебросили на авиабазу Рамштайн в Германии крупнейшую со времён кампании в Югославии 1990-х годов партию боеприпасов. Об этом говорится на официальном сайте Европейского командования США. В сообщении подчёркивается, что эти ресурсы могут быть использованы для военных операций в рамках Европейской инициативы сдерживания — разработанной ещё при администрации Обамы военной программы, призванной защитить союзников США по НАТО от возможной агрессии со стороны России. Однако эксперты называют такое обоснование «сомнительным» и отмечают, что, наращивая поставки вооружений в Европу, Вашингтон стремится не только усилить военный контроль на континенте, но и использовать российскую угрозу как фактор политического давления на партнёров по альянсу.

ВВС США доставили на авиабазу Рамштайн в Германии партию боеприпасов. По объёму она стала крупнейшей со времён бомбардировок Югославии в период балканских войн в 1990-х годах.

«86-я эскадрилья обеспечения боеприпасами ВВС США, дислоцированная на авиабазе Рамштайн в Германии, получила крупнейшую партию боеприпасов в новейшей истории. В течение октября в Рамштайн доставлено около 100 контейнеров с различными боеприпасами», — говорится в сообщении на сайте Европейского командования ВС США (EUCOM).

Беспрецедентные объёмы поставок подтвердил и начальник боевого обеспечения 86-й эскадрильи Дэвид Хэд.

«Это самая крупная партия такого рода со времён операции «Союзная сила», которая состоялась в 1999 году», — приводит его слова информагентство ТАСС.

Американские военные уточнили, что основная цель поставок — «поддержка решений» в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания.

«Боеприпасы, которые мы получили, будут использованы в будущих операциях на театре военных действий и для расширения присутствия Европейского командования США», — отметил Хэд.

По словам представителей Пентагона, осуществляемые меры призваны повысить возможности американского военного ведомства «быстро реагировать на угрозы со стороны агрессивных субъектов».

Сдерживание России

Европейская инициатива сдерживания была принята администрацией 44-го президента США Барака Обамы в 2014 году. Она направлена на усиление присутствия Вооружённых сил Соединённых Штатов в Европе в качестве «противодействия провокационным вооружённым действиям России на Украине». Также программа предусматривает оказание помощи странам, потенциально подверженным «российской угрозе».

Летом этого года американский сенат принял проект федерального бюджета, согласно которому на эту инициативу должно быть выделено более $6,3 млрд в 2019 фискальном году. В бюджетных документах указывалось, что дополнительные средства позволят установить «агрессивный график» совместных учений армии США и её союзников из стран НАТО и продолжить сотрудничество с партнёрами Вашингтона в Восточной Европе.

Американский военно-транспортный самолёт C-130J Super Hercules на авиабазе Рамштайн

© ramstein.af.mil

В проекте также говорилось о возможности увеличить количество складируемых в Европе американских вооружений и военной техники, а также позволить ВВС США «быстро расширять масштабы операций» в условиях активных военных действий.

«Единый трезубец»

Эксперты отмечают, что беспрецедентная по масштабам поставка боеприпасов может быть, в частности, связана с учениями НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которые стартовали в Норвегии всего за день до сообщения EUCOM.

Эти манёвры стали крупнейшими с 2002 года: участие в них приняли 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов, 60 кораблей, в том числе авианосец ВМС США Harry S. Truman. Также к «Единому трезубцу» присоединились подразделения вооружённых сил стран, которые не входят в альянс, — Финляндии, Швеции и Украины.

Солдаты НАТО во время учений Trident Juncture

В МИД России подчеркнули, что учения носят очевидный антироссийский характер, учитывая тот факт, что среди целей манёвров — подготовка военнослужащих альянса к боевым действиям в условиях низких температур.

«Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет чёткую антироссийскую направленность», — говорится в сообщении, размещённом на сайте МИД России.

В ведомстве считают, что в рамках «Единого трезубца» будут проверены на практике наработки военных специалистов НАТО по силовому «сдерживанию» России в климатических условиях, «максимально приближённых» к российским.

«НАТО, организация, которая объявила Россию противником, проводит сейчас крупнейшие после холодной войны военные учения с сопоставимым противником с сочетанием оборонительных и наступательных операций. НАТО военными мерами строит новую разделительную линию — уже ближе к российской границе», — отметил замглавы российского дипломатического ведомства Александр Грушко.

Фактор давления

Очевидно, что беспрецедентные поставки боеприпасов и новые учения НАТО, — это часть антироссийской политики США, отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Военнослужащие армии США

© U.S. Army Europe / Flickr

«Понятно, что сейчас США будут усиливать свой военно-политический контроль в Европе. Это логичное продолжение конфронтационной политики в отношении России. Также Вашингтон таким образом продолжает оказывать давление на своих союзников, некоторые из которых ведут себя по принципу «и вашим, и нашим», — отметил Блохин в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что Франция и Германия периодически пытаются проводить собственный внешнеполитический курс.

«Этот поступок Штатов направлен на то, чтобы консолидировать на антироссийской политике разобщённый Запад», — отмечает Блохин.

По его словам, подобные действия используются в качестве фактора психологического давления и на Москву, и на союзников США, как во время холодной войны.

«Некоторые европейские союзники отреагируют на эти поставки с ликованием, особенно из стран Центральной и Восточной Европы, поскольку это подтверждает решимость США выполнять свои союзнические обязательства, несмотря на заявления Трампа, что НАТО — это устаревшая организация», — отметил в разговоре с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО им. Е. Примакова РАН Константин Воронов.

При этом другие европейские страны, в которых более сильно выражены евроцентристские взгляды, пропацифистские настроения, будут смотреть на это с подозрением, продолжает эксперт.

«Будет двойственная, если не тройственная реакция. Военные, конечно, с одобрением воспримут эту новость. Некоторые политические круги левого, прозелёного спектра могут увидеть в этом очередное нагнетание напряжённости, которое ничего хорошего Европе не сулит, кроме ещё одной неприятности», — заключил Воронов.

Перевалочный пункт

Ряд экспертов увидели за масштабной поставкой боеприпасов не столько политические, сколько прагматические мотивы. Поскольку военно-промышленный комплекс США должен быть загружен, склады в Европе необходимо заполнить, пояснил Воронов.

«И уже в качестве какого-то сомнительного обоснования выдвигается тезис, что эти боеприпасы нужны для «будущих операций». Я бы отнёсся к этой информации достаточно взвешенно: наши военные прекрасно знают, что из себя представляет база Рамштайн. Это такой крупнейший перевалочный пункт ВВС США в Европе, и он задействован не только для европейских целей, но и для Ближнего Востока и даже для Тихоокеанского региона», — говорит Воронов.

Напомним, авиабаза Рамштайн — крупнейший опорный пункт американских ВВС за пределами США. Здесь находится штаб-квартира Европейского командования ВВС США, а также хранится ядерное оружие.

Между тем, по словам эксперта, пополнение складов базы Рамштайн никак не повлияет на расстановку сил в регионе.

«Наши военные калькулируют все возможные риски, оценивают масштабы поставок, перемещение боеприпасов. Никакого изменения баланса сил тут не просматривается. На данную инициативу Европейского командования вооружённых сил США нужно реагировать спокойно», — подытожил эксперт.