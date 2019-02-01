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«Сомнение как предательство»: почему Трамп обрушился с критикой на глав Нацразведки США и ЦРУ из-за их позиции по Ирану

01 февраля 2019, 11:24  •  95 • В мире
Глава Белого дома Дональд Трамп подверг критике руководителей спецслужб из-за их позиции по Ирану. Американский лидер заявил, что они «слишком пассивны и наивны» в оценке ситуации в исламской республике, и даже посоветовал им «пойти подучиться». Ранее глава Нацразведки США Дэниел Коутс и директор ЦРУ Джина Хэспел сообщили, что Иран не ведёт разработку ядерного оружия и соблюдает условия ядерной сделки. Эксперты считают, что в администрации президента не осталось чиновников, которые могли бы повлиять на его отношение к ИРИ и удержать его от конфронтации с Ираном.
 
© Leonhard Foeger; Kevin Lamarque / Reuters
 

Дональд Трамп раскритиковал американские спецслужбы, которые, по его мнению, «слишком наивны» в оценке ситуации с Ираном. С таким заявлением он выступил после того, как директор Нацразведки США Дэниел Коутс и глава ЦРУ Джина Хэспел сообщили в конгрессе, что Тегеран на данный момент не ведёт разработку ядерного оружия.

«Представители разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до опасностей, исходящих от Ирана. Они ошибаются! Когда я стал президентом, Иран создавал проблемы на всём Ближнем Востоке и за его пределами», — написал президент США в своём Twitter.

По словам Дональда Трампа, хотя американские санкции и внесли вклад в сдерживание Тегерана, исламская республика всё ещё представляет угрозу и якобы продолжает проводить ракетные испытания.

«Они тестируют ракеты (например, на прошлой неделе) и делают многое другое, уже балансируя на грани. В Иране экономика сейчас рушится, и это единственное, что сдерживает их. Будьте осторожны с Ираном. Возможно, разведке стоит немного подучиться!» — написал Трамп в своём следующем сообщении.

Нет доказательств

Выступая перед американскими сенаторами, глава Нацразведки США Дэниел Коутс отметил, что Иран может начать наращивать ядерный потенциал, если не получит «ощутимых выгод от торговли и инвестиций», которые были частью ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий  СВПД), сообщает издание The Hill.

Коутс также добавил, что Тегеран продолжает сотрудничество с другими участниками сделки — Россией, Китаем, а также ведущими странами ЕС и Великобританией, чтобы сохранить соглашение и после выхода из него Вашингтона.

  • Дэниел Коутс
  • globallookpress.com
  • © AdMedia

По словам политолога Александра Асафова, шквал критики со стороны Трампа был вызван тем, что Дэниел Коутс позволил себе усомниться в том, что нынешняя администрация принимает как данность.

«Для Трампа и других союзников Израиля в американском истеблишменте, таких как Джон Болтон, который много лет возглавляет общество американо-израильской дружбы, наличие свежих разработок по ядерному оружию Ирана — это факт. Несмотря на данные МАГАТЭ, которое это опровергало, несмотря на то что Израиль продемонстрировал устаревшие данные по проекту «Амад» (секретный иранский научно-исследовательский проект 2000—2003 годов по разработке и испытанию ядерной боеголовки для баллистической ракеты. — RT). Нет других доказательств, свидетельствующих о том, что у Ирана есть подобные разработки. Напротив, существуют доказательства, что Тегеран соблюдает соглашение, из которого Трамп вышел. Поэтому сомнение главы Национальной разведки трактуется Трампом как предательство», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Развал ядерной сделки

 

В свою очередь, глава ЦРУ Джина Хэспел, выступая перед сенаторами, заявила, что Иран соблюдает все условия ядерной сделки в надежде на получение инвестиций от Евросоюза, ведущие страны которого также являются её участниками.

  • Джина Хэспел
  • Reuters
  • © Aaron P. Bernstein
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«В настоящий момент они рассчитывают получить от ЕС инвестиции благодаря этой сделке, вместе с тем они ведут некоторые приготовления, чтобы постепенно перестать выполнять условия сделки, если будет принято такое решение», — заявила Хэспел.

Напомним, что США приняли решение в одностороннем порядке выйти из соглашения СВПД, которое было заключено при Бараке Обаме, в мае 2018 года.

Дональд Трамп ещё в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что недоволен условиями сделки, и озвучивал намерение отказаться от сотрудничества по ней с Ираном и Евросоюзом. Критикуя администрацию Обамы за заключение договора, Трамп называл его «худшей сделкой в мире» и утверждал, что она развяжет Тегерану руки по разработке ядерного оружия.

Параллельно Трамп пообещал не только возобновить прежние, но и ввести новые санкции против исламской республики. Эти санкции были введены в августе 2018 года и затронули иранский автомобилестроительный сектор, а также сделки по золоту и редкоземельным металлам.

Механизм обхода

   

Ранее немецкий телеканал Deutsche Welle сообщил, что правительства Великобритании, Франции и Германии зарегистрировали компанию INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — «Инструмент поддержки торговых расчётов»). Главная цель компании — поддержка торговых отношений между странами ЕС и Ираном в обход санкций Минфина США.

Штаб-квартира INSTEX будет располагаться в Париже, а возглавит её представитель банковского сектора Германии Пер Фишер, ранее работавший в Commerzbank. Представители Великобритании возглавят надзорный совет.

По информации канала, европейская сторона концерна на первоначальном этапе будет поставлять в Иран еду, лекарства и медицинское оборудование.

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Евросоюз объявил о намерении создать механизм для обхода американских санкций ещё осенью 2018 года. Использование концерна INSTEX позволит европейским компаниям вести торговую деятельность с Ираном без опасения быть включёнными в санкционный список Минфина США.

Действия бывших европейских союзников по сохранению взаимоотношений с Ираном и выстраиванию дополнительных механизмов обхода санкций беспокоят американцев, отметил политолог Александр Асафов.

«И позиция европейцев не останется без последствий. Трамп назначил Иран самым «плохим парнем» в мире, и он им останется до тех пор, пока Трамп не сменит гнев на милость, как это было с Северной Кореей, и сам не вычеркнет исламскую республику из этого списка», — заключил эксперт.

«Не любит, когда с ним спорят»

 

Трамп испытывает очень сильное раздражение, когда его картина мира не совпадает с тем, что он слышит и видит, отметил в разговоре с RT политолог Михаил Синельников-Оришак.

«Американский президент не любит, когда с ним спорят, когда с ним не согласны. Для него Иран — это как Карфаген для Катона Старшего, который всё время повторял, что Карфаген должен быть разрушен. И Трамп считает, что Иран в том виде, в котором он есть сейчас, существовать не должен. Он хотел бы очень сильно переформатировать это государство — так же, как США переформатировали другие страны. И когда американскому лидеру говорят, что Иран — это не такое зло, как вы себе нарисовали, господин президент, это вызывает в нём раздражение и даже ярость», — пояснил эксперт.

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Насколько далеко зайдёт эта конфронтация, во многом будет зависеть от позиции ЕС и России, считает Синельников-Оришак. Эксперт напомнил, что только активное вмешательство Европы и России удерживает Вашингтон от прямой агрессии против Тегерана.

«В администрации Трампа нет людей, которые смогли бы удержать его от дальнейшей конфронтации с Ираном. Американский лидер избавился от всех, кто бы перечил ему и был бы с ним не согласен по-крупному. Заявления нынешних глав разведки, которых, кстати, Трамп сам назначал, — это попытка удержать Трампа от совершения необдуманных действий. Но мы видим, что это вызывает раздражение американского лидера», — заключил Михаил Синельников-Оришак.

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