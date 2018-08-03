Солженицын первым поставил вопрос о Крыме 27 лет назад

А 28 лет назад «Комсомолка» опубликовала его программное эссе - «Как нам обустроить Россию». В нем писатель предсказал ряд событий, которые позже сотрясали политику и нашу жизнь. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» говорили публицист Егор Холмогоров и журналист Дмитрий Стешин.

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

- Помню, как в 90-м в «Комсомолке» вышла вкладка-брошюрка «Как нам обустроить Россию». Ее можно было сложить как книжку и читать. Мне было 15 лет, и та книжка оказала на меня огромное влияние.

- Когда-то культовые писатели придумали метафору: «Жук в муравейнике». В некоем социуме дремлет чужеродный элемент, который вдруг запускается и начинает крушить систему. Александр Исаевич однозначно - пророк. Я надергал из его эссе пророческих цитат (см. «Дословно»). Известно, что Путин уважительно относился к Солженицыну. Но этот человек, который принес нам новое понимание жизни, приехал из страны явно недружественной - из США. И приехал накануне развала СССР. Как так вышло?

- Очень просто. Он уехал в США под конвоем, это была спецоперация КГБ по высылке гражданина Солженицына за пределы Союза. Сам бы он никогда родину не покинул.

- Но почему США, а не Франция - оплот вольнодумства?

- Штаты казались ему более консервативной христианской страной. А Солженицын был одним из виднейших идеологов христианского консерватизма. В США он пришелся не ко двору. Начал критиковать либеральные тенденции, которые накрывают сейчас западный мир. В этом году 40 лет его гарвардской речи, когда он в лицо американскому истеблишменту бросил два тезиса. Первый - «Западная цивилизация не единственная на планете», и никто, ни Россия, ни Китай или Индия, не должны жить по вашей указке. Фактически это то, что сказал Путин в своей мюнхенской речи. Строго говоря, она - продолжение той гарвардской речи Солженицына.

- А второй тезис?

- «Либерализм вас убивает». Уничтожает все, чем вы гордитесь. Он это сказал в 1978 году - и его прокляли. Либеральные газеты писали: «Убирайся в СССР!» Они-то думали, что Солженицын приехал восхвалять американскую демократию. Он же считал, что западный либерализм и советский коммунизм - две части одного глобального проекта по разрушению традиционного христианского общества. Потому он был врагом и коммунистов, и либералов, сторонником возвращения к тому, что покойный Говорухин назвал «Россия, которую мы потеряли».

- Тяжело оказаться между двух воюющих концепций.

- Он был одним из последовательных критиков академика Сахарова, от которого наши демократы ведут свой отсчет. Его позиция была неудобна и для Запада, и для СССР. Зато оказалась востребована в современной России.

КТО ХОТЕЛ БОМБИТЬ СССР

- Нам пишут: «Он призывал раздолбать мирным атомом СССР»! Как это?

- Это выдумка конторы одного из наших политологов. Никогда Солженицын не призывал США вести войну против СССР. В самой его жесткой речи перед американскими профсоюзными деятелями были такие слова - «не надо идти нас освобождать, справимся сами».

- Ну вот из «империи зла» в Штаты переезжает знаковая личность, готовый агент влияния, негативно настроенный к режиму, который его выгнал с Родины. Неужели его не стали задействовать?

- Солженицын еще в СССР представлял для американских спецслужб проблему. В тот момент Штаты были настроены на разрядку. Запад стремительно левел. А соцстраны обуржуазивались. Была даже «теория конвергенции», что рано или поздно они сойдутся в единое целое. И вдруг из России приходит философ и начинает рассказывать, как издевались над русским мужиком и Россией даже не в сталинскую эпоху - со времен Ленина. Это его главная заслуга в осознании репрессий - он показал, что они начались до Сталина! И русский народ - лишь топливо для костра мировой революции. Что он и показал в «Архипелаге...». А вернувшись в СССР, Солженицын начинает рассказывать, что и Запад - не конфетка. С 1983-го он почти перестал критиковать советскую власть публично.

- Почему?

- Понимал, что она и так шатается. Если она рухнет бесконтрольно и хаотично - нас закопают.

- Вот еще слушатель возмущается: «Солженицын - враг моей страны, на его совести миллионы погибших в 90-е…»

- Этот человек не читал «Архипелаг...», а я сверял сцену за сценой. И они подтверждались вплоть до мелочей, несмотря на то, что это написано по устным рассказам. Почему их так бесит? Потому что Солженицын последовательно выступал за русский народ и его право продолжать свою историю.

- Также пишут, что «Солженицын призывал бомбить СССР на выступлении в конгрессе». Я его видел. Солженицын говорит, что, если СССР начнет войну с Западом, американским солдатам придется умирать на своих границах. На фоне речи в этом ролике показывают пуски ракет для мунипуляции сознанием западного зрителя.

- Вот говорят, он призывал бомбить СССР во время выступления в Итоне в 1983 году. Я нашел стенограмму выступления. Цитирую: «Итак, что нам на Западе делать? Сражаться с СССР ядерным оружием, которое уничтожает, или словами, которые советские не слышат? - Если бы, если бы Запад мог воевать словами!» Ну и где здесь призыв бомбить Союз?

МЕЖДУ ЖЕРНОВОВ

- За что ненавидят Солженицына неосоветчики - он был за отделение русского от советского. Когда советское начало умирать, он не хотел, чтобы русское утащил за собой в могилу СССР. А после того как мы стали действовать по прямым советам Солженицына, жизнь начала налаживаться. В 1991-м в письме к Ельцину он писал: «Россия сохраняет за собой право на пересмотр границ с отделяющимися республиками. Особенно остро - с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Юг СССР, Новороссия и некоторые места Левобережья никогда не относились к Украине, не говоря о дикой прихоти Хрущева с Крымом». Солженицин первым поставил вопрос о Крыме и Новороссии, вопрос о миграции. Вот выступление в Госдуме в 1994 году: «Объявили себя республики суверенными государствами, но почему-то их граждане приезжают к нам и не идут в миграционную службу, а покупают дома. Незаконная миграция ущемляет коренное население».

И он первый заявил, что должна быть единая унитарная Россия.

- Хочу процитировать: «Держать великую Империю, значит, вымертвлять свой собственный народ. Зачем нам этот разноперый сплав? - чтобы русским потерять свое неповторимое лицо?»

- В 70 - 80 годы СССР превращался в «третий мир». Количество нерусского населения росло в геометрической прогрессии. Без Белоруссии и Украины русских становилось меньше 50%. При том идеология СССР - «дружба народов» без уважения к людям, которые и построили эту империю. Сохрани Горбачев страну в советских границах и приди в нее толерантность - нас бы уже не было. У Солженицына была одна задача - вырвать из падающего колосса СССР хоть кусочек русского.

- Что удалось выдрать?

- В чистом виде, по Солженицыну, - Крым. Подготовили к возвращению Новороссию… Сейчас все больше признаков, что встанет вопрос об интеграции и перед Беларусью. Это все - солженицынская программа 1991 года. Тогда, перед отделением, он предлагал Украине провести референдумы по областям: кто хочет уйти, кто - нет. Харьков остался - прекрасно. Львов ушел - хорошо.

ДОСЛОВНО

Растет наша смертность и превышает рождения, - мы так исчезнем с земли.

Не к широте державы мы должны стремиться, а к ясности нашего духа в остатке ее.

...Ничто нас не убедит, что наш голод, нищета, ранние смерти... - какая-то из этих бед первей нашей национальной гордости!