Солсбери — фабрика дымовых завес • 54 • Аналитика







Теперь выясняется интересная подробность: на территории Восточной Гуты, которая, несмотря на все старания Запада, все же была зачищена от террористов, обнаружены доказательства участия некоторых стран в провокации. Там нашли контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки — вот загадка-то! — из Солсбери.





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга заявила по этому поводу:



«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения».



О том, что на освобождаемых от боевиков территориях обнаруживаются кустарные мастерские, где «оппозиционеры» работали с различными отравляющими веществами, Россия говорила давно. Но этой угрозы Запад и в упор видеть не хотел. Более того, там была создана «дымовая завеса» лжи, чтобы скомпрометировать Россию с помощью «дела Скрипаля».



И вдруг такое совпадение: дымовые шашки, обнаруженные в освобожденной от террористов Восточной Гуте — тоже из Солсбери. Их можно было бы использовать в ходе съемок провокации. Прямо не город, а фабрика по производству дымовых завес!



И реальный хлор существовал, поставленный боевикам из Германии. Нетрудно предположить, что провокация готовилась более тщательно. Она могла бы быть куда более опасной, если бы этот хлор террористы применили в реальности. Но слишком стремительное продвижение сирийской армии и паническое бегство членов бандформирований, которые вынуждены были согласиться на эвакуацию, чтобы элементарно сохранить свою шкуру, срывало провокационные планы. До поры, до времени.



«Рвануло» уже под конец. В последнем зачищаемом городе Восточной Гуты. Там, где изначально находились самые радикальные и непримиримые боевики. И в тот самый момент, когда, казалось бы, вопрос с ними был решен. Вспомним, как развивались события: сначала террористы из Думы согласились эвакуироваться на автобусах в Джараблус. Затем часть боевиков выступила против эвакуации. Реализация договоренности из-за этого была приостановлена. Эта задержка и оказалась ключевой для организации провокации.



У террористов был последний шанс ее организовать. Времени было мало. Своих лабораторий и средств, поставленных Западом, боевики лишились. Эти средства, подготовленные для организации «инцидента», оказались на освобожденных территориях.



Поэтому слепили «химическую атаку» из того, что было. Она с самого начала вышла кривоватой, сшитой белыми нитками. Но в итоге для антисирийской пропаганды и последующих ударов сошел и такой «инцидент».



Теперь начинают всплывать интересные подробности. Один из мальчиков, Хасан Диаб, признался в том, как именно проводились съемки мифической «химатаки». Голодным, обессиленным людям, оказавшимся заложниками боевиков, велели выйти из бомбоубежища и бежать в больницу города Дума. Там их и начали поливать водой. Показания мальчика подтвердил его отец.



Россия желает показать эту съемку всем членам Совета Безопасности ООН. Есть ли шанс, что некоторые из них «увидят» сюжет и «услышат» мальчика и его отца? Увы, такой шанс минимален. Скорее, эти стороны будут и далее лгать и изворачиваться — совсем как британские власти, когда всплывают неприятные для них факты в «деле Скрипаля». Война и мир планетарных масштабов



Можно, однако, сравнить, как ведет себя Россия, обвиняемая в применении химоружия, и что делает Лондон, который, в свою очередь, обвиняется Москвой в фальсификации отравления Сергея и Юлии Скрипалей.



В Лондоне:



— не допустили сотрудников посольства России к Сергею и Юлии Скрипалям;

— уничтожили домашних животных, проживавших в доме Скрипаля (если речь идет об отравлении, необходимо было провести их экспертизу);

— отказались предоставить пробы с места инцидента России;

— теперь идет речь о том, чтобы снести и дом Скрипаля, и даже ресторан и бар, где он находился с дочерью;

— отказались выдать британскую визу Виктории Скрипаль, родственнице пострадавших;

— самих Скрипалей никто после инцидента не видел.



А как ведет себя Россия, обвиненная в том, что содействует Дамаску в применении химоружия? Россия, которая сегодня вместе с властями Сирии контролирует Думу, с самого начала всеми силами демонстрировала готовность сотрудничать и докопаться до правды:



— с самого начала предполагаемого инцидента настаивала на его независимом расследовании;

— призывала направить миссию ОЗХО как можно скорее;

— не истерила с обвинениями, а трезво призывала к выяснению произошедшего;

— улики не прячет, а показывает всему миру;



Как видим, даже поведение России полностью противоположно судорожным действиям Британии. И это неудивительно. Невиновная сторона чувствует себя внутренне более спокойно, чем виновная, которая стремится свою вину переложить на других. Еще до провокации в сирийском городе Дума многие отмечали связь между обвинением России в отравлении Скрипалей с событиями, происходящими на Ближнем Востоке, а именно: Москву пытались дискредитировать, обвинить в применении химоружия перед тем, как устроить «химический инцидент» на сирийской территории. Таким образом, ставилась задача снизить российское влияние в сирийском вопросе. К сожалению, именно это предположение и подтвердилось. Прошел месяц после загадочного происшествия в Солсбери — и рванула «химическая» информационная бомба в Сирии.Теперь выясняется интересная подробность: на территории Восточной Гуты, которая, несмотря на все старания Запада, все же была зачищена от террористов, обнаружены доказательства участия некоторых стран в провокации. Там нашли контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки — вот загадка-то! — из Солсбери.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга заявила по этому поводу:О том, что на освобождаемых от боевиков территориях обнаруживаются кустарные мастерские, где «оппозиционеры» работали с различными отравляющими веществами, Россия говорила давно. Но этой угрозы Запад и в упор видеть не хотел. Более того, там была создана «дымовая завеса» лжи, чтобы скомпрометировать Россию с помощью «дела Скрипаля».И вдруг такое совпадение: дымовые шашки, обнаруженные в освобожденной от террористов Восточной Гуте — тоже из Солсбери. Их можно было бы использовать в ходе съемок провокации. Прямо не город, а фабрика по производству дымовых завес!И реальный хлор существовал, поставленный боевикам из Германии. Нетрудно предположить, что провокация готовилась более тщательно. Она могла бы быть куда более опасной, если бы этот хлор террористы применили в реальности. Но слишком стремительное продвижение сирийской армии и паническое бегство членов бандформирований, которые вынуждены были согласиться на эвакуацию, чтобы элементарно сохранить свою шкуру, срывало провокационные планы. До поры, до времени.«Рвануло» уже под конец. В последнем зачищаемом городе Восточной Гуты. Там, где изначально находились самые радикальные и непримиримые боевики. И в тот самый момент, когда, казалось бы, вопрос с ними был решен. Вспомним, как развивались события: сначала террористы из Думы согласились эвакуироваться на автобусах в Джараблус. Затем часть боевиков выступила против эвакуации. Реализация договоренности из-за этого была приостановлена. Эта задержка и оказалась ключевой для организации провокации.У террористов был последний шанс ее организовать. Времени было мало. Своих лабораторий и средств, поставленных Западом, боевики лишились. Эти средства, подготовленные для организации «инцидента», оказались на освобожденных территориях.Поэтому слепили «химическую атаку» из того, что было. Она с самого начала вышла кривоватой, сшитой белыми нитками. Но в итоге для антисирийской пропаганды и последующих ударов сошел и такой «инцидент».Теперь начинают всплывать интересные подробности. Один из мальчиков, Хасан Диаб, признался в том, как именно проводились съемки мифической «химатаки». Голодным, обессиленным людям, оказавшимся заложниками боевиков, велели выйти из бомбоубежища и бежать в больницу города Дума. Там их и начали поливать водой. Показания мальчика подтвердил его отец.Россия желает показать эту съемку всем членам Совета Безопасности ООН. Есть ли шанс, что некоторые из них «увидят» сюжет и «услышат» мальчика и его отца? Увы, такой шанс минимален. Скорее, эти стороны будут и далее лгать и изворачиваться — совсем как британские власти, когда всплывают неприятные для них факты в «деле Скрипаля».Можно, однако, сравнить, как ведет себя Россия, обвиняемая в применении химоружия, и что делает Лондон, который, в свою очередь, обвиняется Москвой в фальсификации отравления Сергея и Юлии Скрипалей.В Лондоне:— не допустили сотрудников посольства России к Сергею и Юлии Скрипалям;— уничтожили домашних животных, проживавших в доме Скрипаля (если речь идет об отравлении, необходимо было провести их экспертизу);— отказались предоставить пробы с места инцидента России;— теперь идет речь о том, чтобы снести и дом Скрипаля, и даже ресторан и бар, где он находился с дочерью;— отказались выдать британскую визу Виктории Скрипаль, родственнице пострадавших;— самих Скрипалей никто после инцидента не видел.А как ведет себя Россия, обвиненная в том, что содействует Дамаску в применении химоружия? Россия, которая сегодня вместе с властями Сирии контролирует Думу, с самого начала всеми силами демонстрировала готовность сотрудничать и докопаться до правды:— с самого начала предполагаемого инцидента настаивала на его независимом расследовании;— призывала направить миссию ОЗХО как можно скорее;— не истерила с обвинениями, а трезво призывала к выяснению произошедшего;— улики не прячет, а показывает всему миру;Как видим, даже поведение России полностью противоположно судорожным действиям Британии. И это неудивительно. Невиновная сторона чувствует себя внутренне более спокойно, чем виновная, которая стремится свою вину переложить на других. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 54 Источник Похожие новости США прощаются, но не уходят Первой американской государственной лжи стукнуло 120 лет Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»?

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