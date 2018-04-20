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Солсбери — фабрика дымовых завес
20 апреля 2018, 17:54 • 54 • Аналитика
Еще до провокации в сирийском городе Дума многие отмечали связь между обвинением России в отравлении Скрипалей с событиями, происходящими на Ближнем Востоке, а именно: Москву пытались дискредитировать, обвинить в применении химоружия перед тем, как устроить «химический инцидент» на сирийской территории. Таким образом, ставилась задача снизить российское влияние в сирийском вопросе. К сожалению, именно это предположение и подтвердилось. Прошел месяц после загадочного происшествия в Солсбери — и рванула «химическая» информационная бомба в Сирии.
Теперь выясняется интересная подробность: на территории Восточной Гуты, которая, несмотря на все старания Запада, все же была зачищена от террористов, обнаружены доказательства участия некоторых стран в провокации. Там нашли контейнеры с хлором из Германии, а также дымовые шашки — вот загадка-то! — из Солсбери.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга заявила по этому поводу:
«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения».
О том, что на освобождаемых от боевиков территориях обнаруживаются кустарные мастерские, где «оппозиционеры» работали с различными отравляющими веществами, Россия говорила давно. Но этой угрозы Запад и в упор видеть не хотел. Более того, там была создана «дымовая завеса» лжи, чтобы скомпрометировать Россию с помощью «дела Скрипаля».
И вдруг такое совпадение: дымовые шашки, обнаруженные в освобожденной от террористов Восточной Гуте — тоже из Солсбери. Их можно было бы использовать в ходе съемок провокации. Прямо не город, а фабрика по производству дымовых завес!
И реальный хлор существовал, поставленный боевикам из Германии. Нетрудно предположить, что провокация готовилась более тщательно. Она могла бы быть куда более опасной, если бы этот хлор террористы применили в реальности. Но слишком стремительное продвижение сирийской армии и паническое бегство членов бандформирований, которые вынуждены были согласиться на эвакуацию, чтобы элементарно сохранить свою шкуру, срывало провокационные планы. До поры, до времени.
«Рвануло» уже под конец. В последнем зачищаемом городе Восточной Гуты. Там, где изначально находились самые радикальные и непримиримые боевики. И в тот самый момент, когда, казалось бы, вопрос с ними был решен. Вспомним, как развивались события: сначала террористы из Думы согласились эвакуироваться на автобусах в Джараблус. Затем часть боевиков выступила против эвакуации. Реализация договоренности из-за этого была приостановлена. Эта задержка и оказалась ключевой для организации провокации.
У террористов был последний шанс ее организовать. Времени было мало. Своих лабораторий и средств, поставленных Западом, боевики лишились. Эти средства, подготовленные для организации «инцидента», оказались на освобожденных территориях.
Поэтому слепили «химическую атаку» из того, что было. Она с самого начала вышла кривоватой, сшитой белыми нитками. Но в итоге для антисирийской пропаганды и последующих ударов сошел и такой «инцидент».
Теперь начинают всплывать интересные подробности. Один из мальчиков, Хасан Диаб, признался в том, как именно проводились съемки мифической «химатаки». Голодным, обессиленным людям, оказавшимся заложниками боевиков, велели выйти из бомбоубежища и бежать в больницу города Дума. Там их и начали поливать водой. Показания мальчика подтвердил его отец.
Россия желает показать эту съемку всем членам Совета Безопасности ООН. Есть ли шанс, что некоторые из них «увидят» сюжет и «услышат» мальчика и его отца? Увы, такой шанс минимален. Скорее, эти стороны будут и далее лгать и изворачиваться — совсем как британские власти, когда всплывают неприятные для них факты в «деле Скрипаля».
Можно, однако, сравнить, как ведет себя Россия, обвиняемая в применении химоружия, и что делает Лондон, который, в свою очередь, обвиняется Москвой в фальсификации отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
В Лондоне:
— не допустили сотрудников посольства России к Сергею и Юлии Скрипалям;
— уничтожили домашних животных, проживавших в доме Скрипаля (если речь идет об отравлении, необходимо было провести их экспертизу);
— отказались предоставить пробы с места инцидента России;
— теперь идет речь о том, чтобы снести и дом Скрипаля, и даже ресторан и бар, где он находился с дочерью;
— отказались выдать британскую визу Виктории Скрипаль, родственнице пострадавших;
— самих Скрипалей никто после инцидента не видел.
А как ведет себя Россия, обвиненная в том, что содействует Дамаску в применении химоружия? Россия, которая сегодня вместе с властями Сирии контролирует Думу, с самого начала всеми силами демонстрировала готовность сотрудничать и докопаться до правды:
— с самого начала предполагаемого инцидента настаивала на его независимом расследовании;
— призывала направить миссию ОЗХО как можно скорее;
— не истерила с обвинениями, а трезво призывала к выяснению произошедшего;
— улики не прячет, а показывает всему миру;
Как видим, даже поведение России полностью противоположно судорожным действиям Британии. И это неудивительно. Невиновная сторона чувствует себя внутренне более спокойно, чем виновная, которая стремится свою вину переложить на других.
Автор: Елена Громова
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