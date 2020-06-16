Соловьёва обвинили после критики статей о Ефремове: "Что нюхает или курит мальчик..."

Смертельное ДТП, спровоцированное актёром Михаилом Ефремовым, не сходит с полос прессы на протяжении нескольких дней. И к сегодняшнему дню тезисов в пользу артиста находят немало, что вызывает лишь раздражение в обществе. Впрочем, первые попытки указать на то, что Ефремов должен быть прощён за заслуги, появились ещё раньше.

На попытки трактовать смертельную аварию так, как удобно, Владимир Соловьёв указал в утреннем радиоэфире. Обсуждал публикацию в "МК" под названием "Пьяная логика госпропаганды в деле Ефремова: "Враги власти убивают людей". После чего автор статьи решил ответить Соловьёву колонкой в газете. Написал материал "Этот безумный эфир: что нюхает Владимир Соловьёв".

Дело в том, что тезисы автора материала Андрея Владимирова настолько возмутили Соловьёва, что он предположил, будто "сам мальчик... нюхает, курит или просто "за легалайз". Тележурналист посчитал, что Владимиров осознанно не указал, что в крови Ефремова, помимо алкоголя, нашлись и следы наркотиков. В результате этот удалённый спор вылился в заявление Владимирова о том, что он ничего не употребляет, и вопрос к самому Соловьёву:

"....откровенность за откровенность. В свою очередь очень хотелось бы знать, что нюхает или курит мальчик Володя Соловьёв".

А завершился материал и вовсе обвинениями. Надо сказать, на протяжении всего материала Владимиров называл оппонента госпропагандистом, по всей видимости, пытаясь окончательно обозначить статус. Но тогда логичным остаётся вопрос: выходит, каждый, кто не хочет обелять Ефремова, участвует в пропаганде? А что тогда делать с законами?