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Соловьёв запретил ЕС раздавать России указания: "90-е в прошлом"

03 мая 2021, 23:40  •  22 • Политика
Евросоюз отчитал постпреда России в связи с введением санкций против ряда европейцев. Известный телеведущий Владимир Соловьёв в свою очередь запретил ЕС раздавать России указания. Он подчеркнул, что "90-е уже в прошлом".
Так Соловьёв прокомментировал протест, который руководство Евросоюза выразило в разговоре с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым. Брюссельские чиновники опротестовали ответные санкции, которые Москва ввела против граждан ЕС. Они также выразили озабоченность в связи с высылкой чешских дипломатов из России, которая тоже стала ответом на действия Праги. В Евросоюзе заявили, что оставляют ответ на любые "недружественные шаги Москвы".
А мы оставляем за собой право ответить на любой ваш ответ на наш ответ, а вот права указывать нам через губу у ЕС нет и не будет. 90-е уже в прошлом, - отметил Соловьёв.
Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ
Напомним, что ранее Брюссель ввёл санкции против ряда граждан России за тюремное заключение Алексея Навального и "нарушение прав человека". После этого Россия ввела санкции против ряда высокопоставленных европейских чиновников, запретив им въезд в страну.

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