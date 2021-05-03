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Соловьёв запретил ЕС раздавать России указания: "90-е в прошлом"
03 мая 2021, 23:40 • 22 • Политика
Евросоюз отчитал постпреда России в связи с введением санкций против ряда европейцев. Известный телеведущий Владимир Соловьёв в свою очередь запретил ЕС раздавать России указания. Он подчеркнул, что "90-е уже в прошлом".
Так Соловьёв прокомментировал протест, который руководство Евросоюза выразило в разговоре с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым. Брюссельские чиновники опротестовали ответные санкции, которые Москва ввела против граждан ЕС. Они также выразили озабоченность в связи с высылкой чешских дипломатов из России, которая тоже стала ответом на действия Праги. В Евросоюзе заявили, что оставляют ответ на любые "недружественные шаги Москвы".
Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ
Напомним, что ранее Брюссель ввёл санкции против ряда граждан России за тюремное заключение Алексея Навального и "нарушение прав человека". После этого Россия ввела санкции против ряда высокопоставленных европейских чиновников, запретив им въезд в страну.
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