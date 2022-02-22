Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

Соловьёв задал разоблачающий вопрос после выпада Шольца: "Россия или всё-таки Германия?"

22 февраля 2022, 15:10  •  281 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв задал разоблачающий вопрос после выпада канцлера Германии Олафа Шольца против нашей страны. "Россия или всё-таки Германия?" - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.
Ранее Олаф Шольц заявил о том, что сертификация "Северного потока - 2" будет остановлена. По его словам, чтобы реализовать задачу, было принято решение об отзыве у Федерального сетевого агентства доклада по обеспечению энергетической безопасности.
Комментируя заявление немецкого канцлера, Соловьёв указал на приметный политический факт.
"Так кто использует газ как оружие? Россия или всё-таки Германия?" - уточнил он.
Отметим, что западные политики неоднократно обвиняли Россию в использовании газа якобы в качестве политического оружия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


281
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
22 февраля 2022, 07:35
Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 00:00
"Соглашения позволяют ввести войска": Аналитики о судьбоносных решениях Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
17 февраля 2022, 04:30
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.