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Соловьёв задал разоблачающий вопрос после выпада Шольца: "Россия или всё-таки Германия?"
22 февраля 2022, 15:10 • 281 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв задал разоблачающий вопрос после выпада канцлера Германии Олафа Шольца против нашей страны. "Россия или всё-таки Германия?" - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.
Ранее Олаф Шольц заявил о том, что сертификация "Северного потока - 2" будет остановлена. По его словам, чтобы реализовать задачу, было принято решение об отзыве у Федерального сетевого агентства доклада по обеспечению энергетической безопасности.
Комментируя заявление немецкого канцлера, Соловьёв указал на приметный политический факт.
"Так кто использует газ как оружие? Россия или всё-таки Германия?" - уточнил он.
Отметим, что западные политики неоднократно обвиняли Россию в использовании газа якобы в качестве политического оружия.
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