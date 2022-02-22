Соловьёв задал разоблачающий вопрос после выпада Шольца: "Россия или всё-таки Германия?"

Телеведущий Владимир Соловьёв задал разоблачающий вопрос после выпада канцлера Германии Олафа Шольца против нашей страны. "Россия или всё-таки Германия?" - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

Ранее Олаф Шольц заявил о том, что сертификация "Северного потока - 2" будет остановлена. По его словам, чтобы реализовать задачу, было принято решение об отзыве у Федерального сетевого агентства доклада по обеспечению энергетической безопасности.

Комментируя заявление немецкого канцлера, Соловьёв указал на приметный политический факт.

"Так кто использует газ как оружие? Россия или всё-таки Германия?" - уточнил он.

Отметим, что западные политики неоднократно обвиняли Россию в использовании газа якобы в качестве политического оружия.