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Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

18 августа 2020, 01:20  •  102 • Политика
Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в республике. "Интересно, задача не только снести Лукашенко, но и уничтожить экономику?" - поинтересовался Владимир Соловьёв.
Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы лишить действующую в стране власть источников финансирования. Её призыв прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Мороз обещает, что участвующим в забастовке белорусам якобы помогут деньгами из-за границы. С этой целью по всему миру создаются фонды помощи, и даже основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обещал помочь, утверждает глава штаба Тихановской.
А потом? Как запускать остановленные предприятия и восстанавливать доверие партнёров? А возможные иски за невыполнение контрактов? Интересно, задача не только снести Лукашенко, но и уничтожить экономику? Это разве его предприятия? - поинтересовался Соловьёв на своём Telegram-канале.
Напомним, что работники ряда предприятий, действительно, вышли на забастовку. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко лично прибыл на место, чтобы вживую пообщаться с рабочими завода и выслушать их претензии.

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