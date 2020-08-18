Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы лишить действующую в стране власть источников финансирования. Её призыв прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Мороз обещает, что участвующим в забастовке белорусам якобы помогут деньгами из-за границы. С этой целью по всему миру создаются фонды помощи, и даже основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обещал помочь, утверждает глава штаба Тихановской.

А потом? Как запускать остановленные предприятия и восстанавливать доверие партнёров? А возможные иски за невыполнение контрактов? Интересно, задача не только снести Лукашенко, но и уничтожить экономику? Это разве его предприятия? - поинтересовался Соловьёв на своём Telegram-канале.

Напомним, что работники ряда предприятий, действительно, вышли на забастовку. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко лично прибыл на место, чтобы вживую пообщаться с рабочими завода и выслушать их претензии.