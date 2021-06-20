Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России

Владимир Соловьёв задал так называемый неудобный вопрос после анонсированных США новых санкций против России, увязанных с Алексеем Навальным.

Помощник президента США Джейк Салливан анонсировал новые санкции в отношении России. Рестрикции появятся в тот момент, когда "разработают пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели". Надо сказать, что заявление сделано спустя пару дней после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Новые санкции США намерены увязать с Алексеем Навальным, отметил Салливан в эфире телеканала CNN:

"Во-первых, вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального", - цитата помощник президента США.

Отдельно Салливан добавил, что США демонстрируют намерение не смягчать удары, "когда речь идёт о реагировании на пагубные действия России. Указ, подписанный Байденом, даст президенту США возможность использовать новые инструменты для давления на Москву.

Посол России в США Анатолий Антонов уже отметил, что заявление о санкциях - это не тот сигнал, который ожидали после саммита Путин - Байден. Как известно, Антонов по итогам встречи президентов возвращается в США, чтобы продолжить работу на месте. Между тем тележурналист задал простой, но неудобный вопрос всем участникам процесса переговоров в свете обещанных рестрикций:

"А не поспешили ли мы с возвращением посла?" - написал тележурналист в личном телеграм-канале.