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Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России

20 июня 2021, 21:20  •  74 • Политика
Владимир Соловьёв задал так называемый неудобный вопрос после анонсированных США новых санкций против России, увязанных с Алексеем Навальным.
Помощник президента США Джейк Салливан анонсировал новые санкции в отношении России. Рестрикции появятся в тот момент, когда "разработают пакеты, которые обеспечат попадание в правильные цели". Надо сказать, что заявление сделано спустя пару дней после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.
Новые санкции США намерены увязать с Алексеем Навальным, отметил Салливан в эфире телеканала CNN:
"Во-первых, вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального", - цитата помощник президента США.
Отдельно Салливан добавил, что США демонстрируют намерение не смягчать удары, "когда речь идёт о реагировании на пагубные действия России. Указ, подписанный Байденом, даст президенту США возможность использовать новые инструменты для давления на Москву.
Посол России в США Анатолий Антонов уже отметил, что заявление о санкциях - это не тот сигнал, который ожидали после саммита Путин - Байден. Как известно, Антонов по итогам встречи президентов возвращается в США, чтобы продолжить работу на месте. Между тем тележурналист задал простой, но неудобный вопрос всем участникам процесса переговоров в свете обещанных рестрикций:
"А не поспешили ли мы с возвращением посла?" - написал тележурналист в личном телеграм-канале.

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