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Соловьёв вскрыл факт о Навальном, "выпавший из всех анализов инцидента"

21 сентября 2020, 15:55  •  238 • Политика
Политолог Сергей Карнаухов со ссылкой на слова телеведущего Владимира Соловьёва рассказал об одном факте в деле "отравления" Алексея Навального, который "выпал из всех анализов инцидента". Связан он с аэропортом Омска.
"Хочу обратить внимание на важный момент, который напомнил всем Владимир Соловьёв во время большого субботнего стрима на канале Соловьёв Live", - отметил политолог Сергей Карнаухов.
Речь идёт о странном звонке о лжеминировании, из-за которого пришлось эвакуировать аэропорт Омска ровно в тот момент, когда пришёл запрос об экстренной посадке самолёта с внезапно заболевшим Алексеем Навальным на борту. Судя по словам представительницы аэропорта, о которой упомянули и Соловьёв, и вслед за ним Карнаухов, между первым сообщением от КВС (запрос о посадке) и звонком от лжеминёра прошло всего пять минут.
"Этот факт почему-то выпал из всех анализов инцидента. Но он является ключевым", - подчеркнул политолог в своём авторском Telegram-канале "Карнаухов".
Он же задался логичными вопросами.
"Если все так, то:
- кто узнал о предстоящей посадке. Это было невозможно без участия узкого круга лиц, имеющих доступ к оперативной информации;
- возбуждено ли уголовное дело по этим двум фактам (а это обязательно, ст. 207 УК РФ)?;
- каковы результаты расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма?" - поинтересовался эксперт, добавив, что "достаточно нескольких часов для установления точного местонахождения звонившего".
"Например, если это Украина, то как они узнали через 5 минут после запроса о посадке, о которой знает только диспетчер и ограниченный круг лиц. Ещё раз: от запроса до звонка о минировании прошло всего 5 минут! Кто так сильно не хотел того, чтобы самолёт сел и Навального спасли? - задался ещё одним ключевым вопросом Карнаухов и тут же сделал вывод: - Вот эти люди и могли дать команду на зачистку номера".

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