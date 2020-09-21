Соловьёв вскрыл факт о Навальном, "выпавший из всех анализов инцидента"

"Хочу обратить внимание на важный момент, который напомнил всем Владимир Соловьёв во время большого субботнего стрима на канале Соловьёв Live", - отметил политолог Сергей Карнаухов.

Речь идёт о странном звонке о лжеминировании, из-за которого пришлось эвакуировать аэропорт Омска ровно в тот момент, когда пришёл запрос об экстренной посадке самолёта с внезапно заболевшим Алексеем Навальным на борту. Судя по словам представительницы аэропорта, о которой упомянули и Соловьёв, и вслед за ним Карнаухов, между первым сообщением от КВС (запрос о посадке) и звонком от лжеминёра прошло всего пять минут.

"Этот факт почему-то выпал из всех анализов инцидента. Но он является ключевым", - подчеркнул политолог в своём авторском Telegram-канале "Карнаухов".

Он же задался логичными вопросами.

"Если все так, то:

- кто узнал о предстоящей посадке. Это было невозможно без участия узкого круга лиц, имеющих доступ к оперативной информации;

- возбуждено ли уголовное дело по этим двум фактам (а это обязательно, ст. 207 УК РФ)?;

- каковы результаты расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма?" - поинтересовался эксперт, добавив, что "достаточно нескольких часов для установления точного местонахождения звонившего".

"Например, если это Украина, то как они узнали через 5 минут после запроса о посадке, о которой знает только диспетчер и ограниченный круг лиц. Ещё раз: от запроса до звонка о минировании прошло всего 5 минут! Кто так сильно не хотел того, чтобы самолёт сел и Навального спасли? - задался ещё одним ключевым вопросом Карнаухов и тут же сделал вывод: - Вот эти люди и могли дать команду на зачистку номера".