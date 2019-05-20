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Соловьёв вместе с политэкспертом попытался найти 65 млн украинцев в мире, о которых говорил Зеленский
20 мая 2019, 14:09 • 19 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мире живут 65 млн украинцев. Ведущий Владимир Соловьёв и политэксперт Владимир Корнилов попытались отыскать их в Пуэрто-Рико и Канаде.
Владимир Зеленский произнёс свою первую речь в статусе президента.
Её глава государства зачитывал с бумажки, от которой отрывался, чтобы внимательно посмотреть в зал.
Одним из главных тезисов речи был следующий: "Мы все президенты Украины" - поэтому все отвечаем за судьбу страны.
Далее он заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев (жителей Незалежной менее 33 млн), но не уточнил, отвечают ли эти люди также за государство. "Всем, кто готов строить новую страну, я предоставлю украинское гражданство, вам следует ехать не в гости, а домой", — призвал, во всей видимости, оставшиеся 32 млн украинцев глава государства.
Ведущий и журналист Владимир Соловьев заметил, что при этом новый украинский лидер не уточнил критерии, кто может считать себя украинцем. Политический эксперт Владимир Корнилов поддержал Соловьёва в том, что не очень понятно, кому конкретно Зеленский хочет выдавать паспорта. "65 миллионов украинцев в мире. Теперь гадаю, кого он еще приплюсовал. Ну, Пуэрто-Рико - это понятно. Но какие еще штаты? Или всю Канаду?" - подшутил Корнилов о демографических знаниях нового президента.
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