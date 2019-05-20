Соловьёв вместе с политэкспертом попытался найти 65 млн украинцев в мире, о которых говорил Зеленский

Владимир Зеленский произнёс свою первую речь в статусе президента.

Её глава государства зачитывал с бумажки, от которой отрывался, чтобы внимательно посмотреть в зал.

Одним из главных тезисов речи был следующий: "Мы все президенты Украины" - поэтому все отвечаем за судьбу страны.

Далее он заявил, что в мире проживают 65 миллионов украинцев (жителей Незалежной менее 33 млн), но не уточнил, отвечают ли эти люди также за государство. "Всем, кто готов строить новую страну, я предоставлю украинское гражданство, вам следует ехать не в гости, а домой", — призвал, во всей видимости, оставшиеся 32 млн украинцев глава государства.

Ведущий и журналист Владимир Соловьев заметил, что при этом новый украинский лидер не уточнил критерии, кто может считать себя украинцем. Политический эксперт Владимир Корнилов поддержал Соловьёва в том, что не очень понятно, кому конкретно Зеленский хочет выдавать паспорта. "65 миллионов украинцев в мире. Теперь гадаю, кого он еще приплюсовал. Ну, Пуэрто-Рико - это понятно. Но какие еще штаты? Или всю Канаду?" - подшутил Корнилов о демографических знаниях нового президента.