Соловьёв в прямом эфире заявил об убийствах, угрозах и захватах, связанных с Ходорковским

Тележурналист Владимир Соловьёв и олигарх Михаил Ходорковский продолжают дискутировать друг с другом о ситуации в России и мире, а также о распространении коронавируса. Дело в том, что Ходорковский, находясь в Лондоне, решил заботиться о России. Правда, забота проявлялась в критике - Ходорковский рассказывал, как всё плохо в России. Соловьёв предложил поправить ситуацию. Раз всё плохо, то почему бы не сделать хорошо, раз столько денег вывезено из России самим же Ходорковским. Слово за слово, ответы сыпались один за другим. В результате Соловьёв снова обратился к Ходорковскому в своём стриме.

Касался ответ реплики о том, что Ходорковский, по его заявлению, воссоздал ЮКОС из руин для своей страны. И ничего не воровал.

"Михаил Борисович, а вы кому эти сказки рассказываете? - спросил Соловьёв, предложив посмотреть на биографию своего оппонента. - Вы мелкий комсомолец, вместе с группой товарищей когда-то суетились-суетились... там немножечко понарушали закончик - покидали, потом в результате абсолютно подлой, абсолютно бандитской кровавой приватизации включили в залоговые аукционы и подобрали то, к чему не имели никакого отношения. Вы эти нефтяные месторождения не разведывали, вы там не стояли. Мало того, этих людей, которые действительно за ними стояли, почему-то постоянно настигала какая-то странная судьба..."

Напомнил Соловьёв и об убийстве мэра Нефтеюганска, которое произошло после того, как тот попросил Ходорковского о помощи. Тележурналист отметил, что убийство произошло "показательно, в день рождения Ходорковского".

"Ваша служба, как-то так получилось, выполняла большое количество убийств по непонятно якобы чьему заказу, хотя следствие и приговор в адрес вашего подельника, гражданина Невзлина, который скрывается сейчас в Израиле. Давайте расскажем правду! Давайте расскажем, как вы, в вашей манере говорить, кричали в лицо Чубайсу, как не пропустите голосование в Думе, которое вам сильно не нравилось, потому что вам тогда принадлежали голоса как "Яблока", так и коммунистов. Вы скупали всех подряд, вы вообще тогда скупали на корню - управления спецслужб, которые могли быть интересны. Вы скупали как могли судей. Вы помните все те противоправные решения, которые принимались в ваших интересах?"

В своём выступлении Соловьёв рассказал и о других фактах из биографии Ходорковского. И о захватах квартир с исчезновением людей, и о "гранатке на двери Ольги Костиной". Словом, тезисов было приведено много. Ответ от Ходорковского пока не последовал.