Соловьёв в прямом эфире раскрыл новую тактику минского ОМОНа

Он отметил, что, наблюдая за белорусскими силовиками, можно отметить, что сейчас появились новые черты взаимодействия с протестующими. В частности, Соловьёв отметил беседы омоновцев с митингующими людьми, когда силовики в спокойном тоне объясняют свою позицию.

"Эти ребята потом выходят, пытаются что-то сказать, а им сказать нечего", - сказал Соловьёв, отметив, что у протестующих не получается толком возразить, ведь силовики спокойно и мирно обозначили свою позицию.

Телеведущий отметил, что омоновцы абсолютно не глупы и не ограниченны и, когда они беседуют с любителями красно-белого флага, последние сильно удивляются.

"Они не ждали, что им просто спокойно говорят: "Вами управляют, вас контролируют, вы вообще не понимаете, что творите". И у них от этого наступает шок", - подчеркнул Соловьёв.