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Соловьёв в прямом эфире раскрыл новую тактику минского ОМОНа
24 сентября 2020, 13:35 • 145 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире раскрыл новую тактику минского ОМОНа.
Он отметил, что, наблюдая за белорусскими силовиками, можно отметить, что сейчас появились новые черты взаимодействия с протестующими. В частности, Соловьёв отметил беседы омоновцев с митингующими людьми, когда силовики в спокойном тоне объясняют свою позицию.
"Эти ребята потом выходят, пытаются что-то сказать, а им сказать нечего", - сказал Соловьёв, отметив, что у протестующих не получается толком возразить, ведь силовики спокойно и мирно обозначили свою позицию.
Телеведущий отметил, что омоновцы абсолютно не глупы и не ограниченны и, когда они беседуют с любителями красно-белого флага, последние сильно удивляются.
"Они не ждали, что им просто спокойно говорят: "Вами управляют, вас контролируют, вы вообще не понимаете, что творите". И у них от этого наступает шок", - подчеркнул Соловьёв.
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