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Соловьёв в ответ на уроки Дерипаски напомнил о "жирных котах" и ручке Путина

20 марта 2020, 20:35  •  53 • Политика
Россия выбрала самую "жёсткую" для людей стратегию борьбы с коронавирусом - "нам всем нужно переболеть", утверждает бизнесмен Олег Дерипаска. Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил олигарху, что российские власти ещё слишком мягко поступили с "жирными котами", как он, которые даже ручку не могут вернуть без напоминания президента России Владимира Путина.
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россия, как и Великобритания, выбрала самую "жёсткую" для населения стратегию борьбы с коронавирусом, которая заключается в том, что болезнью должны переболеть как можно больше людей, чтобы выработать иммунитет. Слова олигарха прокомментировал для Царьграда телеведущий Владимир Соловьёв.
По мнению Соловьёва, предпринятые властями меры слишком мягкие, особенно по отношению к так называемым "жирным котам", таким как Дерипаска. Телеведущий напомнил, что китайские предприниматели сразу пожертвовали 1,5 миллиарда долларов государству и людям в качестве помощи.
"А господин Дерипаска пожертвовал всем в своём Telegram-канале методичку, разработанную "Алибабой", - отметил Соловьев в интервью Царьграду.
По мнению телеведущего, Дерипаска забыл, в течение какого количества раз государство помогало ему. А он даже ручку вернуть смог только после прямого напоминания президента, иронизирует Соловьёв.
"Поэтому Дерипаске не поучать правительство надо, а делать что-нибудь для начала. Ну, например, денег пожертвовать. Денег - взять и пожертвовать. И побольше. И вообще, если правительство будет действовать действительно решительно, то многим таким, как Дерипаска, придётся, может быть, и расстаться со своей собственностью, и передать её государству. Национализация - один из очень эффективных вариантов излечения неэффективных собственников", - подытожил телеведущий.
Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон недавно заявил, что многие жители страны потеряют своих родных и близких. Тем не менее власти пока не намерены принимать каких-то особых мер по противодействию новой болезни.

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