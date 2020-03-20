|
Соловьёв в ответ на уроки Дерипаски напомнил о "жирных котах" и ручке Путина
20 марта 2020, 20:35 • 53 • Политика
Россия выбрала самую "жёсткую" для людей стратегию борьбы с коронавирусом - "нам всем нужно переболеть", утверждает бизнесмен Олег Дерипаска. Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил олигарху, что российские власти ещё слишком мягко поступили с "жирными котами", как он, которые даже ручку не могут вернуть без напоминания президента России Владимира Путина.
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что Россия, как и Великобритания, выбрала самую "жёсткую" для населения стратегию борьбы с коронавирусом, которая заключается в том, что болезнью должны переболеть как можно больше людей, чтобы выработать иммунитет. Слова олигарха прокомментировал для Царьграда телеведущий Владимир Соловьёв.
По мнению Соловьёва, предпринятые властями меры слишком мягкие, особенно по отношению к так называемым "жирным котам", таким как Дерипаска. Телеведущий напомнил, что китайские предприниматели сразу пожертвовали 1,5 миллиарда долларов государству и людям в качестве помощи.
По мнению телеведущего, Дерипаска забыл, в течение какого количества раз государство помогало ему. А он даже ручку вернуть смог только после прямого напоминания президента, иронизирует Соловьёв.
Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон недавно заявил, что многие жители страны потеряют своих родных и близких. Тем не менее власти пока не намерены принимать каких-то особых мер по противодействию новой болезни.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 марта 2020, 16:35
|
19 марта 2020, 01:00
|
17 марта 2020, 20:35
|
17 марта 2020, 19:30
|
17 марта 2020, 22:35
|
15 марта 2020, 08:35
|
16 марта 2020, 09:35