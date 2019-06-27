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Соловьёв увидел в повторном "припадке" Меркель "печальный" знак
27 июня 2019, 15:24 • 106 • Политика
Немецкие СМИ сообщили о новом "припадке" канцлера Германии Ангелы Меркель, а в Сети распространилось видео случившегося. Телеведущий Владимир Соловьёв увидел в этом повторном инциденте "печальный" знак.
Вот только на днях весь мир обсуждал припадок дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. И теперь её снова стало плохо. Но на этот раз во время приёма у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
В Сети российские журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв чуть ли не в унисон отреагировали на повторный "припадок".
"Меркель снова плохо! Кошмар какой!", - так отозвалась у себя на странице в соцсети Скабеева.
Фото: telegram-канал Skabeeva
Соловьёв же и вовсе за этим инцидентом с канцлером увидел "печальный" знак. Правда, что именно он имел ввиду, телеведущий дальше пояснять не стал - сохранил интригу.
"Меркель опять плохо. Это очень и очень печально".
Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ
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