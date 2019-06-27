Соловьёв увидел в повторном "припадке" Меркель "печальный" знак

Вот только на днях весь мир обсуждал припадок дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. И теперь её снова стало плохо. Но на этот раз во время приёма у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Сети российские журналисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв чуть ли не в унисон отреагировали на повторный "припадок".

"Меркель снова плохо! Кошмар какой!", - так отозвалась у себя на странице в соцсети Скабеева.

Фото: telegram-канал Skabeeva

Соловьёв же и вовсе за этим инцидентом с канцлером увидел "печальный" знак. Правда, что именно он имел ввиду, телеведущий дальше пояснять не стал - сохранил интригу.

"Меркель опять плохо. Это очень и очень печально".