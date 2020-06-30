Соловьёв уничтожил Собчак после эфира с Шафран - политолог

В своём стриме на YouTube телеведущий Владимир Соловьёв иронично поддел Ксению Собчак, которая пыталась выведать "закулисье" его работы у его экс-соведущей Анны Шафран. В свой стрим после выхода шоу Собчак он пригласил на разговор и её, и Анну Шафран.

Бывшую коллегу по программе Соловьёв похвалил: "Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила, взяла и разорвала гражданку Собчак". Кроме того, подчеркнул Соловьёв, Шафран на шоу вела себя предельно корректно и даже мягко.

В отношении Собчак Соловьёв иронично поддел её, напомнив, как телеведущая называла детей "гадёнышами".

Оценивая этот стрим политолог и журналист Александр Сосновский поддержал журналистов, на которых попыталась хайпиться Собчак: "Соловьёв уничтожил Собчак. В хорошем смысле этого слова. А Шафран показала превосходство интеллекта над ехидством и закрыла тему окончательно".