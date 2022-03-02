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Соловьёв сорвался на крик после жалоб украинца: "Мы всё поняли в 2014 году"

02 марта 2022, 06:05  •  86 • Политика
Украинский политолог Василь Вакаров в прямом эфире пожаловался на ситуацию в его стране: и Россия действует не так, и Запад тоже. Владимир Соловьёв сорвался на крик после этих слов. "Мы всё поняли в 2014 году", - произнёс телеведущий и привёл массу горьких, но красноречивых примеров.
Вакаров в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" заявил, что у русских и украинцев "разные отсчёты российско-украинской войны". Он упомянул об обращении президента Украины Владимира Зеленского к Западу с требованием дать Незалежной гарантии безопасности. Далее эксперт допустил, что официальный Киев согласиться на все требования России: признает ДНР и ЛНР в границах бывших областей, откажется от намерения вступить в НАТО и так далее. Но, по мнению политолога, проблему это не решит – у Украины всё равно не будет гарантий безопасности.
Владимир Соловьёв ответил: Россия давно говорила, что Запад Украину обманывает. И Россия может дать Киеву все гарантии безопасности. Но есть одно "но".
Вы уничтожили свои гарантии безопасности, даже этого не осознав,
- произнёс телеведущий.
Имеется ввиду отказ Украины от внеблокового нейтрального статуса в 2019 году. Другие гости студии попытались объяснить Вакарову, что с Киевом пытались договориться восемь лет. Появились договорённости, документы подписаны. Нужно было всего лишь их выполнить. Но Украина продолжала стрелять.
"Русские всё поняли в 2014 году. Когда Украина стала утюжить Донбасс, когда сожгли Одессу, не расследовав преступление, когда убили Олеся Бузину", - начал перечислять Соловьёв.
Когда Вакаров выказал обиду, его оппонент перешёл на крик. Он спросил, почему хотя бы раз в Харькове не была проведена демонстрация с требованием ВСУ перестать бомбить Донбасс. Интересовало ведущего и почему украинцы ни разу не задумались, что они делают, зачем убивают жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соловьёв захотел узнать, почему жители Незалежной не узнали, что случилось с теми, кого забрали в тюрьмы СБУ.
Трагедия, по мнению Соловьёва, случилась не сейчас, а восемь лет назад, когда Киев начал эту войну – войскам был дан приказ уничтожать Донбасс. Украина получила исторический шанс всё изменить: избрала Зеленского, который сказал, что надо всего лишь перестать стрелять, и обещал закончить войну.
"Вы стали смеяться, издеваться, вытирать о нас ноги и снова воевать. Вас раз за разом предупреждали, вам говорили "Это страшное горе! Это гражданская война! Василь, чем быстрее это закончится, тем лучше", - попытался достучаться Соловьёв до украинского политолога.
В конце программы телеведущий обратился ещё к одной фразе оппонента, когда тот сказал, что всего за шесть дней у украинцев в целом и у киевлян в частности развилась ненависть к русским.
Люди Донбасса видят это (спецоперацию России на Украине – ред) по-другому, чем киевляне. И когда вы говорите, какая стала ненависть к русским и как украинцы объединились. Представляете, у вас только шесть дней война, а у Донбасса – восемь лет?!
– подчеркнул Владимир Соловьёв.

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