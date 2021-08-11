|
Соловьёв рассказал о карьере назвавшего русских свиньями: "Невероятные приключения в шкафу"
11 августа 2021, 11:50 • 164 • Политика
В эфире своего шоу в YouTube Владимир Соловьёв продолжил обсуждение заявлений экс-посла Азербайджана, назвавшего русских свиньями. Свою скандальную речь Исфандияр Вагабзаде начал с публичных разбирательств с Жириновским, а после перешёл и ко всем русским.
Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде, выступавший дипломатическим представителем Баку в разных странах (в том числе в Молдавии, Пакистане, Белоруссии, был также постпредом в ООН), записал откровенно русофобское и наглое видеообращение, в котором оскорбил русскую нацию.
Исфандияр Вагабзаде предложил купить намордник депутату Госдумы Владимиру Жириновскому, настаивал, что русские отбирают у Азербайджана продукты, а сами азербайджанцы голодают, дошёл до прямых оскорблений на грани разжигания межнациональной розни. Соловьёв уже отмечал, что цель этих заявлений - спровоцировать войну с Россией.
Помимо всего прочего, тележурналист рассказал о карьере дипломата:
У бывшего дипломата есть личные причины для такой провокации, добавил Соловьёв со ссылкой на собственные источники. Дело в том, что брата Исфандияра Вагабзаде "выгнали из прокуроров, самого его задвинули", поэтому он и решил играть на националистической карте "с одной понятной задачей".
Полная дискуссия Владимира Соловьёва, в которой принял участие и депутат Владимир Жириновский, доступна по ссылке.
Подпишитесь на нас
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2021, 12:20
|
07 августа 2021, 04:15
|
06 августа 2021, 02:35
|
11 августа 2021, 04:30
|
07 августа 2021, 01:30
|
07 августа 2021, 22:35
|
06 августа 2021, 07:10