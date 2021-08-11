Соловьёв рассказал о карьере назвавшего русских свиньями: "Невероятные приключения в шкафу"

В эфире своего шоу в YouTube Владимир Соловьёв продолжил обсуждение заявлений экс-посла Азербайджана, назвавшего русских свиньями. Свою скандальную речь Исфандияр Вагабзаде начал с публичных разбирательств с Жириновским, а после перешёл и ко всем русским.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде, выступавший дипломатическим представителем Баку в разных странах (в том числе в Молдавии, Пакистане, Белоруссии, был также постпредом в ООН), записал откровенно русофобское и наглое видеообращение, в котором оскорбил русскую нацию.

Исфандияр Вагабзаде предложил купить намордник депутату Госдумы Владимиру Жириновскому, настаивал, что русские отбирают у Азербайджана продукты, а сами азербайджанцы голодают, дошёл до прямых оскорблений на грани разжигания межнациональной розни. Соловьёв уже отмечал, что цель этих заявлений - спровоцировать войну с Россией.

Помимо всего прочего, тележурналист рассказал о карьере дипломата:

Кто же это такой? Вот что о нём писали ещё в 2019 году. Дипломатические будни Исфандияра Вагабзаде: пьяный дебош, побег от полиции и невероятные приключения в шкафу. Вот этот человечек известен только тем, что он сын великого поэта. Он активный противник азербайджанской власти. И, конечно, то, что он сделал, - это осознанная, абсолютно понятная провокация.

У бывшего дипломата есть личные причины для такой провокации, добавил Соловьёв со ссылкой на собственные источники. Дело в том, что брата Исфандияра Вагабзаде "выгнали из прокуроров, самого его задвинули", поэтому он и решил играть на националистической карте "с одной понятной задачей".

Полная дискуссия Владимира Соловьёва, в которой принял участие и депутат Владимир Жириновский, доступна по ссылке.