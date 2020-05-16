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Соловьёв раскрыл связь Навального и оскорбивших "Бессмертный полк" фото с нацистами
16 мая 2020, 21:55 • 32 • Политика
СК установил разместивших фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн". Все они так или иначе оказались связаны с Навальным и его структурами. "Навальный уже готовит жалобу в ЕСПЧ?" - комментирует телеведущий Владимир Соловьёв.
Следственный комитет назвал четырёх подозреваемых в реабилитации нацизма, которые разместили фотографии нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Проверка имён и фамилий подозреваемых в интернете показала, что все они связаны с блогером-"оппозиционером" Алексеем Навальным и его структурами. Результаты небольшого журналистского расследования, проведённого Ильёй Ремесло, опубликовал и прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.
Всего было названо четыре фамилии подозреваемых. Среди фигурантов есть жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Но, как оказалось, это не какие-то отбитые националисты, а либералы-навальнисты.
Так, подозреваемый из Перми, отправивший на акцию "Бессмертный полк" фото предателя Власова, оказался активистом штаба Навального в Перми. Также он состоял в группе ФБК, а на сайте штаба Навального можно найти даже фотографию молодого человека.
Житель Самары, отправивший фото Гитлера с подписью "Михаил Алоисович Егерьский", тоже, судя по активности в соцсетях, является навальнистом. На это указывают посты с Леонидом Волковым и другим оппозиционным контентом.
Парень из Волгограда, который вывесил на портале движения "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера, состоит в группе "Команда Навального Волгоград". А подозреваемый из Ульяновска, также отправивший фото Гитлера под видом бойца Красной армии, состоит в группе "Команда Навального Ульяновск".
Телеведущий Владимир Соловьёв не смог пройти мимо этой информации и также разместил её на своём Telegram-канале.
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