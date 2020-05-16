Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
Главная / Политика

Соловьёв раскрыл связь Навального и оскорбивших "Бессмертный полк" фото с нацистами

16 мая 2020, 21:55  •  32 • Политика
СК установил разместивших фото нацистов в "Бессмертном полку онлайн". Все они так или иначе оказались связаны с Навальным и его структурами. "Навальный уже готовит жалобу в ЕСПЧ?" - комментирует телеведущий Владимир Соловьёв.
Следственный комитет назвал четырёх подозреваемых в реабилитации нацизма, которые разместили фотографии нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Проверка имён и фамилий подозреваемых в интернете показала, что все они связаны с блогером-"оппозиционером" Алексеем Навальным и его структурами. Результаты небольшого журналистского расследования, проведённого Ильёй Ремесло, опубликовал и прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв.
Всего было названо четыре фамилии подозреваемых. Среди фигурантов есть жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Но, как оказалось, это не какие-то отбитые националисты, а либералы-навальнисты.
Так, подозреваемый из Перми, отправивший на акцию "Бессмертный полк" фото предателя Власова, оказался активистом штаба Навального в Перми. Также он состоял в группе ФБК, а на сайте штаба Навального можно найти даже фотографию молодого человека.
Житель Самары, отправивший фото Гитлера с подписью "Михаил Алоисович Егерьский", тоже, судя по активности в соцсетях, является навальнистом. На это указывают посты с Леонидом Волковым и другим оппозиционным контентом.
Парень из Волгограда, который вывесил на портале движения "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера, состоит в группе "Команда Навального Волгоград". А подозреваемый из Ульяновска, также отправивший фото Гитлера под видом бойца Красной армии, состоит в группе "Команда Навального Ульяновск".
Таким образом, за идиотской атакой на "Бессмертный полк" стоят даже не националисты, а сторонники Навального. Лишнее доказательство того, что внесистемные "либералы" являются самой маргинальной, отбитой и упоротой политической группой в России, - подвёл итог своего расследования Илья Ремесло на своём Telegram-канале.
Телеведущий Владимир Соловьёв не смог пройти мимо этой информации и также разместил её на своём Telegram-канале.
Навальный уже готовит жалобу в ЕСПЧ? Бросится защищать своих власовцев? Или отречётся от своих активистов и выступит с их гневным осуждением? Или затянет шарманку, что это всё подстроено властями? Или просто не заметит, как не замечал высказываний бандеровца Шаведдинова, власовских выходок Соболь... Отмолчится?" - добавил уже от себя Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
16 мая 2020, 02:55
"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева
16 мая 2020, 04:55
ВОЗ ожидает "нюрнбергский процесс"? ЕС и Япония объявили о расследовании
16 мая 2020, 00:55
Радио "Свобода" подловили на лжи: В статью о бедах России поставили фото с Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных в...
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но гово...
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследова...
16 мая 2020, 02:55
"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 07:55
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
10 мая 2020, 15:55
"Слепые" эксперты в упор не видят обгорелых попугаев": эксперт о крушении MH17
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
10 мая 2020, 22:55
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спрашивать, что делать!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.