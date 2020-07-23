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Соловьёв: "Зеленский открыл врата ада"
23 июля 2020, 19:05 • 30 • В мире
Российский телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя уступку террористу из Луцка, на которую пошёл президент Украины, заявил, что тем самым "Зеленский открыл врата ада".
По мнению российского телеведущего, украинский президент совершил "грубейшую ошибку", выполнив требование террориста, захватившего накануне в Луцке автобус с пассажирами, и записав видеообращение.
По словам Владимира Соловьёва, тем самым "Зеленский открыл врата ада". Журналист дал у себя в авторском Telegram-канале неутешительный прогноз на будущее.
"Теперь террористы знают, что власть можно продавить, - продолжил свою мысль российский телеведущий. - И пойдёт захват за захватом".
Военный эксперт Алексей Леонков и вовсе назвал случившееся в Луцке "постановочным фарсом с участием Авакова и Зеленского".
"У террориста не было внятных требований, действия группы захвата вызывают вопросы... Первые освобождённые заложники идут, а не бегут от ужаса и страха…" - перечислил он нестыковки в произошедшем, отметив, что "единственно, кто работал как надо, - это СМИ, украинские и... российские".
Что касается видеообращения президента Украины, то это, по мнению военного эксперта, - лишь пиар.
Напомним, накануне мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. В СБУ назвали случившееся терактом. При нём было оружие и взрывчатка. Перед захватом злоумышленник опубликовал у себя на страницах в соцсетях свои требования, заявив несогласие с работой системы на Украине. Через несколько часов заложников освободили, самого террориста задержали.
Владимир Зеленский пошёл на поводу у злоумышленника и опубликовал у себя в Facebook пост, на котором настаивал захватчик. И только посте того как мужчину задержали, пост был удалён.
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