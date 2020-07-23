Соловьёв: "Зеленский открыл врата ада"

По мнению российского телеведущего, украинский президент совершил "грубейшую ошибку", выполнив требование террориста, захватившего накануне в Луцке автобус с пассажирами, и записав видеообращение.

По словам Владимира Соловьёва, тем самым "Зеленский открыл врата ада". Журналист дал у себя в авторском Telegram-канале неутешительный прогноз на будущее.

"Теперь террористы знают, что власть можно продавить, - продолжил свою мысль российский телеведущий. - И пойдёт захват за захватом".

Военный эксперт Алексей Леонков и вовсе назвал случившееся в Луцке "постановочным фарсом с участием Авакова и Зеленского".

"У террориста не было внятных требований, действия группы захвата вызывают вопросы... Первые освобождённые заложники идут, а не бегут от ужаса и страха…" - перечислил он нестыковки в произошедшем, отметив, что "единственно, кто работал как надо, - это СМИ, украинские и... российские".

Что касается видеообращения президента Украины, то это, по мнению военного эксперта, - лишь пиар.

Напомним, накануне мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. В СБУ назвали случившееся терактом. При нём было оружие и взрывчатка. Перед захватом злоумышленник опубликовал у себя на страницах в соцсетях свои требования, заявив несогласие с работой системы на Украине. Через несколько часов заложников освободили, самого террориста задержали.

Владимир Зеленский пошёл на поводу у злоумышленника и опубликовал у себя в Facebook пост, на котором настаивал захватчик. И только посте того как мужчину задержали, пост был удалён.